Wróciłeś z zagranicy i trafiłeś do kwarantanny? Możesz liczyć na świadczenie chorobowe

Osoby objęte obowiązkową kwarantanną, po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe – poinformował Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. Z najnowszych danych resortu zdrowia wynika, że do odbycia kwarantanny po powrocie do kraju zgłosiło się już ponad 74 tys. osób.

Obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny – co warto przypomnieć – ma osoba, która przekroczyła granicę państwową.



Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, taka osoba może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby.



b „Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie o odbyciu obowiązkowej kwarantanny w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” – czytamy w oświadczeniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te same informacje znalazły się w komunikatach na Twitterze Zakładu.

Pracownik lub zleceniobiorca powinien złożyć takie oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.



Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące muszą złożyć oświadczenie w ZUS. Można zrobić to przez internet – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.



Jak czytamy, jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek (pracodawca) w ciągu 7 dni powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do Zakładu. Może to zrobić elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych.

�� #Pracodawca, który nie wypłaca sam zasiłków i dostał od pracownika oświadczenie o #kwarantanna:



✅ w ciągu 7⃣ dni dostarcza do #ZUS oświadczenie i zaświadczenie Z-3 lub Z-3a,



✅ może to zrobić online w #PUE,



✅ ma prawo zweryfikować oświadczenie w #sanepid.#koronawirus — ZUS (@zus_pl) March 21, 2020

źródło: pap

„Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, aby zweryfikować dane z oświadczenia” – podano.W oświadczeniu zwrócono również uwagę, że jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązkowej kwarantanny, taka osoba powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).„Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. W tej sytuacji zleceniobiorcy i przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę chorobową, która jest dobrowolna” – dodano.