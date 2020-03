„Skandaliczny wpis, podważający pracę policjantów”. Komendant główny policji o fejku PO

– Dla mnie to jest skandaliczny wpis z uwagi na to, że podważa się tu kompetencje i zaangażowanie policjantów, którzy z wielkim poświęceniem realizują stawiane przed nimi zadania – powiedział w „Gościu Wiadomości” nadinsp. dr Jarosław Szymczyk. Komendant główny policji odniósł się w ten sposób do fake newsa, który rozpowszechniało kilka dni temu jedno z kont Platformy Obywatelskiej.

„Policja odmówiła sanepidowi interwencji, bo nie mają patroli; wszyscy uciekli na L4” – informowało tydzień temu w mediach społecznościowych konto Platformy Obywatelskiej w woj. lubuskim. Wpis „lubili” i udostępniali dalej prominentni politycy PO z Mirosławem Szczerbą i Bartoszem Arłukowiczem na czele, a także internauci spod znaku „#SilniRazem” i „#Kidawa2020”. Jak się okazało, był to kolejny fake news, o czym poinformowała lubuska policja.



O sprawę został zapytany w TVP Info komendant główny policji.



– To ewidentne kłamstwo. Prostowaliśmy tę informację niezwłocznie. Z ogromnym podziwem patrzę na to, jak policjanci stawiają się do służby, jak deklarują swoją gotowość, jak rezygnują z zaplanowanych urlopów i są gotowi stawić czoła tym zadaniom, które są przed nami – powiedział Jarosław Szymczyk.



– Dla mnie to jest skandaliczny wpis z uwagi na to, że podważa się tu kompetencje i zaangażowanie policjantów, którzy z wielkim poświęceniem realizują stawiane przed nimi zadania. Będziemy starali się wyciągać konsekwencje wobec wszystkich, którzy różnego rodzaju fejkowe informacje na portalach i mediach społecznościowych zamieszczają. Było kilka takich przypadków. Nasz pion do walki z cyberprzestępczością w pierwszej kolejności dementował tę informację, ale też podjęliśmy cały szereg działań w kierunku ustalenia sprawców tych fejków – dodał.

Jak stwierdził, policja ma już pierwsze efekty: „Będziemy te osoby rozliczać, doprowadzać przed oblicze wymiaru sprawiedliwości i wierzę, że surowo karać za tę wyjątkowo nieodpowiedzialną postawę”.

Komendant główny został zapytany, czy przebywając na kwarantannie można choćby na moment opuścić mieszkanie np., by wyrzucić śmieci.



– Absolutnie nie. Pozostajemy w miejscu, w którym odbywamy kwarantannę. Nawet wyrzucanie śmieci jest niedopuszczalne. Policjanci, którzy przyjeżdżają na kontrolę, każdorazowo kontaktują się telefonicznie z osobą objętą kwarantanną i dopytują, jaki jest stan zdrowia – stwierdził.



– Każdorazowo pytamy też, czy potrzeba jakiejś pomocy. Kiedy słyszymy, że trzeba zrobić zakupy, potrzebna jest żywność, potrzebne są leki, potrzeba wyrzucić śmieci, potrzeba wyprowadzić psa na spacer czy nadać przesyłkę, my te informacje przyjmujemy. Przekazujemy prośby do innych instytucji odpowiedzialnych za ich realizację – powiedział Szymczyk.