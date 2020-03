Dobre wieści z USA. Polepsza się stan małej Hani

Stan zdrowia 1,5-rocznej Hani Terleckiej z Kielc poprawia się. Pod koniec stycznia dziewczynka, chora na nowotwór mózgu, musiała wyjechać z rodzicami do Stanów Zjednoczonych na unikatową kurację, co było dla niej jedyną szansą na przeżycie. Pieniądze na wyjazd i leczenie zebrali ludzie dobrej woli. W ciągu miesiąca tzw. „Armia Hani” zebrała ok. 6,5 mln zł.

Choroba Hani rozwinęła się nagle i gwałtownie. Tygodniami kolejni lekarze nie potrafili jej zdiagnozować i niczego nieświadomi uspokajali rodziców, że złe samopoczucie dziecka może być spowodowane na przykład ząbkowaniem.



W styczniu stan pacjentki był już tak poważny, że po operacji i dalszej kuracji specjaliści mówili o potrzebie cudu. Mały cud się wydarzył, kolejna chemia pomogła na tyle, by można było szukać pomocy w amerykańskiej klinice w Ohio. Do tego była jednak potrzebna kosmiczna kwota liczona w milionach złotych. Prośba rodziców o pomoc przyniosła skutek. Do akcji pomocy małej Hani przystąpiło tylu chętnych, że śmiało można ich było nazwać „armią”, stąd nazwa „Armia Hani”.

„Zrzutka” nie polegała tylko na zwykłej zbiórce pieniędzy. Mnóstwo osób wystawiało do licytacji swój czas i usługi – od wyprowadzania psów po zmywanie naczyń. Strona firmowana znakiem #haniawaleczna błyskawicznie zapełniła się licytacjami. Były one obsługiwane profesjonalnie dzień i noc.

W ciągu trzech tygodni zebrano ponad trzy miliony złotych. Drugie tyle w ciągu następnych trzech dni, gdy stan dziewczynki raptownie się pogarszał.



W sobotę na stronie małej pacjentki pojawił się wpis z dobrymi wiadomościami. „Widać pierwsze oznaki, że zastosowane leczenie zatrzymało rozwój choroby, a nawet widać niewielkie zmiany i nowotwór jest nieco mniejszy!!”.



To nie koniec walki o zdrowie i życie dziecka. Ale oznacza to, że kolejna bitwa została wygrana i można kontynuować leczenie dziecka, którego szanse na przeżycie jeszcze kilka tygodni temu lekarze zrównywali z cudem.