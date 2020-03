Kolejne samoloty polecą z Francji do Warszawy w ramach akcji „Lot do domu”

Od soboty do poniedziałku odbędą się cztery kolejne loty z Francji do Warszawy w ramach akcji „Lot do domu”. Od czwartku 19 marca do soboty zrealizowano ich z Francji łącznie cztery – poinformowała na Twitterze ambasada RP we Francji.

W sobotę 21 marca odbędą się dwa loty z Paryża, jeden lot z Paryża zaplanowano w niedzielę, a jeden lot z Nicei odbędzie się w poniedziałek. Ambasada RP we Francji podkreśliła, że będzie informować o kolejnych czarterach organizowanych w ramach akcji „Lot do domu".



Operacja „Lot do domu” rozpoczęła się 15 marca. W jej ramach organizowane są specjalne rejsy czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom.



Daty i miejsca lotu można sprawdzić na stronie internetowej www.lotdodomu.com. Elektronicznie można też dokonać rezerwacji biletu. Czartery odbierają podróżnych z terenu Europy, a także Azji czy Ameryki. Obejmują miejsca dotychczas nieobecne w siatce połączeń polskiej linii lotniczej LOT, np. Maltę czy Reykjavik.

źródło: pap

Za powrót do Polski organizowanym przez LOT specjalnymi lotami podróżujący płacą zryczałtowaną stawkę – od 400 do 800 zł w granicach Europy i 1600-2400 zł za przelot dalekiego zasięgu. Pozostałą kwotę dopłaca polski rząd.