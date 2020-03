Zakażony koronawirusem uciekł ze szpitala. Jest decyzja ws. aresztu dla 54-latka

Sąd aresztował na trzy miesiące 54-latka, który uciekł w czwartek ze szpitala zakaźnego w województwie łódzkim, gdzie przebywał z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem. Mężczyzna został zatrzymany po kilku godzinach. Grozi mu do 8 lat więzienia.

O decyzji sądu poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.



Wcześniej w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. To przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.



W czwartek około godziny 15 personel zgierskiego szpitala, który jest placówką wyznaczoną w Łódzkiem do opieki nad osobami z podejrzeniem koronawirusa, powiadomił policję o samowolnym oddaleniu się jednego ze swoich pacjentów. Mężczyzna trafił tam z objawami choroby COVID-19.

Jak przekazała Magdalena Nowacka z Komendy Policji Powiatowej w Zgierzu, funkcjonariusze wspierani przez łódzki oddział prewencji przeczesywali teren wokół szpitala i sprawdzali drogi wyjazdowe ze Zgierza. Zasięg poszukiwań rozszerzył się także na Łódź oraz pobliskie powiaty, w tym sieradzki i zduńskowolski.



Jednocześnie ustalono, że 54-latek, u którego podejrzewano zakażenie koronawirusem, był poszukiwany listem gończym do odbycia kary 1,5 roku więzienia. Ostatecznie po 3 godzinach poszukiwań mężczyznę namierzono w jednym z mieszkań w Łodzi, gdzie – przy użyciu wszelkich środków ostrożności – został zatrzymany. Ostatnie godziny spędził w specjalnie przygotowanej celi.



– 54-latek z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, został przetransportowany przez policjantów do jednostki penitencjarnej – poinformowała w sobotę na swoim profilu na Facebooku Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.