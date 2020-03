Wpław do Czech. Mimo zamkniętej granicy, wybrali się po alkohol

Cieszyńscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy wbrew przepisom usiłowali przekroczyć granicę z Czechami przez Olzę – za rzekę wybrali się po alkohol. Jak podała w sobotę policja, obaj byli już pijani.

Na polskich granicach została tymczasowo przywrócona kontrola. Nie wszędzie można je przekroczyć. W Cieszynie można to uczynić jedynie na Moście Przyjaźni.



– Trudno powiedzieć, dlaczego właśnie tej drogi nie wybrali dwaj mężczyźni – powiedział w sobotę rzecznik cieszyńskich policjantów asp. Krzysztof Pawlik. Funkcjonariusze, którzy przyjechali w piątek nad Olzę, zauważyli mężczyznę próbującego sforsować graniczną rzekę.



– Silny nurt rzeki uniemożliwiał mu przejście na czeską stronę. Jeden z mundurowych wszedł za nim do wody i pomógł bezpiecznie wyjść na polski brzeg – zrelacjonował Pawlik. Rzecznik dodał, że w tym czasie drugi mężczyzna, prawdopodobnie zauważywszy policjantów, postanowił wrócić do kolegi.



– Gdy obaj stanęli już na polskim brzegu okazało się, że nie są zbyt trzeźwi. Wynik badania wykazał w ich organizmach po ok. 3 promile alkoholu. 52-letni mieszkaniec Olsztyna i jego 40-letni kolega z Ciechanowa tłumaczyli, że do Czech wybrali się, aby kupić alkohol – powiedział asp. Pawlik.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Mężczyźni zostali ukarani mandatami za przekroczenie wbrew przepisom granicy, a następnie trafili do miejsca, w którym wytrzeźwieją.