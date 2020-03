Z objawami zakażenia koronawirusem uciekł ze szpitala. Podczas zatrzymania miał maczetę

Policjanci zatrzymali w Makowie Podhalańskim 24-latka, który uciekł ze szpitala w Gdańsku. Mieszkaniec Rumi miał być poddany kwarantannie; był poszukiwany w całej Polsce – poinformował w sobotę Sebastian Gleń rzecznik prasowy małopolskiej policji.

24-letni pacjent uciekł ze szpitala w Gdańsku w piątek wczesnym rankiem. Z informacji przekazanych policji przez lekarza, wynika ,że mężczyzna miał objawy zakażenia koronawirusem. Pobrano od niego krew do badań, ale zbiegł przed otrzymaniem wyniku.



– Takie nieodpowiedzialne zachowanie 24-latka mogło narazić inne osoby na zakażenie. Były praktyczne i formalne podstawy do traktowania uciekiniera jak podejrzewanego o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez powodowanie zagrożenia epidemiologicznego – wyjaśnił Gleń.



Małopolscy policjanci otrzymali informację o taksówce, którą mógł się poruszać uciekinier. Samochód został zauważony na drodze krajowej w Makowie Podhalańskim i został zatrzymany przez suską drogówkę. Następnie policjanci z makowskiego komisariatu, ubrani w odpowiednie kombinezony ochronne zatrzymali 24-latka, który miał przy sobie maczetę.



24-latek trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej, gdzie znajdują się specjalnie przystosowane pomieszczenia dla osób, które powinny być izolowane ze względów zdrowotnych.



– Oczekujemy na wynik jego testu i dyspozycje ze strony służby zdrowia i pomorskiej policji, co do dalszego postępowania. Interwencja została przeprowadzona z zachowaniem wszelkich dostępnych środków bezpieczeństwa, zarówno dla samych interweniujących policjantów, jak i dla innych osób – zapewnił rzecznik.

