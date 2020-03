Nie mogą leczyć, nawet za darmo. Hiszpania nie uznaje dyplomów polskich uczelni

Co najmniej 110 hiszpańskich absolwentów polskich uczelni medycznych nie może nostryfikować dyplomów w swoim kraju ani wykonywać zawodu lekarza, pomimo dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazł się system sanitarny z powodu epidemii COVID-19. Co najmniej 20 z tych osób mogłoby zacząć pracę od zaraz, ale hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia nie uznaje ich kwalifikacji – ujawnił dziennik „El Confidencial”.

Opisująca sprawę gazeta określa przy tym poziom polskiej medycyny jako „wzorcowy” w Europie.



„Jesteśmy lekarzami, skończyliśmy medycynę w Polsce, w kraju Unii Europejskiej. Oferujemy nasze profesjonalne usługi, ale tutejsze Ministerstwo Zdrowia nie pozwala nam pracować nawet teraz, kiedy w Hiszpanii brakuje 25 tysięcy lekarzy” – skarży się 32-letni lekarz z Zamory, Enrique Gallego.



„Wysłaliśmy pisma, proponując pracę jako wolontariusze, mówiliśmy, że możemy zacząć od zaraz, ale nas ignorują. Siedzimy w domu, sfrustrowani, obserwując jak załamuje się system sanitarny, a my nie możemy pomóc” – dodaje. Oprócz studiów medycznych w Polsce, Gallego ukończył studia z biotechnologii i studia doktoranckie w Imperial College w Londynie.



Inna lekarka, 25-letnia Cintia Toledo z Kantabrii, otrzymała najlepszą ocenę końcową na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i pismo rekomendacyjne dziekana polskiej uczelni, ale nie może dostać pracy w Hiszpanii. „Wielu ignorowanych absolwentów polskich uczelni medycznych może poszczycić się znakomitymi wynikami naukowymi, ale to nie wystarcza dla hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia” – napisał „El Confidencial”.

Od ponad roku trwa problem biurokratyczny z uznawaniem polskich dyplomów uczelni medycznych w Hiszpanii. Ministerstwo Zdrowia w Madrycie wymaga, aby absolwenci posiadali te same dokumenty, które są wymagane do wykonywania zawodu w Polsce, tj. dyplom ukończenia studiów medycznych, świadectwo polskiego lekarskiego egzaminu końcowego (LEK) oraz zaświadczenia o odbyciu trzynastomiesięcznego stażu w Polsce. Dopiero wtedy mogą przystąpić do hiszpańskiego lekarskiego egzaminu państwowego MIR, odpowiednika LEK-u. Największy problem stanowi wypełnienie warunku odbycia praktyki zawodowej w Polsce.



Według „El Confidencial”, wymogi posiadania egzaminu LEK i stażu są sprzeczne z dyrektywą 2005/36/Komisji Europejskiej w sprawie homologowania tytułów akademickich w krajach Unii Europejskiej.



„W Polsce przyznają, że Hiszpania nieprawidłowo interpretuje unijną dyrektywę” – skarżą się hiszpańscy absolwenci. „Wielu z nas ma nawet zatwierdzony LEK, ale to też nie wystarcza. To niezrozumiałe” – dodają i podkreślają, że są „przygotowani do pracy w szpitalach czy gdziekolwiek byłoby to potrzebne, ale mijają dni i nic się nie zmienia”.

Tymczasem, ze względu na przeciążenie hiszpańskiego systemu zdrowia, ministerstwo powołuje do pracy lekarzy na emeryturze i studentów medycyny.

„Jesteśmy Hiszpanami, z europejskimi dyplomami, i napotykamy więcej przeszkód w uznawaniu naszych dyplomów, niż nasi koledzy z Ameryki Łacińskiej. Jeżeli lekarz latynoamerykański chce pracować, zatrudniają go nawet nie prosząc o nostryfikowanie dyplomu. Ale z tytułem z polskiej uczelni nie chcą nas nawet jako wolontariuszy” – skarży się Gallego.



Absolwenci myślą o wyemigrowaniu do innych krajów, jak wcześniej zrobiło to wielu innych hiszpańskich absolwentów polskich studiów medycznych.



W odróżnieniu od Hiszpanii, wobec skali epidemii, Włochy przyjmują do pracy wszystkich lekarzy z każdego kraju europejskiego.



W ciągu ostatniej doby liczba osób zmarłych na koronawirusa w Hiszpanii wzrosła o 324; potwierdzono też ponad 5 tys. zakażeń – poinformował w sobotę po południu rząd Hiszpanii. W sumie z powodu epidemii zmarło 1326, a zainfekowanych zostało prawie 25 tys. osób