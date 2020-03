„Słowo »solidarność« znowu nabiera znaczenia”. Przedsiębiorcy pomagają szpitalom

„Jesteśmy Razem. Pomagamy” to inicjatywa skupiająca przedsiębiorców gotowych nieść pomoc w obliczu pandemii koronawirusa. „W ramach akcji niezbędne wsparcie finansowe uzyskują m.in. placówki służby zdrowia, osoby poszkodowane skutkami pandemii oraz organizacje pozarządowe” – czytamy na internetowym profilu akcji. – Mówimy o milionach zł, a cały czas kwoty rosną – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info Radosław Kwaśnicki, koordynator. Swoje poparcie dla akcji przekazał jej organizatorom już prezydent Andrzej Duda.

Akcję zainicjował Leszek Gierszewski, prezes spółki Drutex z Bytowa. Przedsiębiorca zachęca do jednoczenia się w pomocy w okresie pandemii. „Przekazanie pieniędzy to jedno, ale możemy zrobić więcej. Powinniśmy zjednoczyć swoje siły, słowo »solidarność« znowu nabiera znaczenia, choć w kontekście, którego nikt się nie spodziewał. Stąd, pomysł, aby stworzyć szerszą inicjatywę »Jesteśmy razem. Pomagamy« dla koordynacji wszelkich działań mających na celu pomoc w walce z epidemią” – powiedział cytowany na stronie Drutexu Gierszewski.



Portal tvp.info skontaktował się z organizatorami akcji.



– Mówimy o milionach zł, a cały czas kwoty rosną. Już 1,5 mln zł uczestnicy akcji – przede wszystkim Drutex – wydali na szpitale. Teraz kupujemy maseczki, które będziemy wysyłać do instytucji publicznych. PLL LOT pomoże nam przywieźć je z Chin. Sponsorujemy – to znczy nasi partnerzy, uczestnicy akcji – szpital MSWiA w Warszawie w zakresie zakupu sprzętu medycznego, kupujemy maseczki, dostarczamy kosmetyki – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info partner zarządzający kancelarii RKKW i koordynator generalny akcji Radosław Kwaśnicki.

Jak podkreślił, zaangażowało się w nią bardzo wiele firm, w tym m.in. Drutex, 4F, LPP, Dr Irena Eris, Citronex, kancelaria RKKW, kancelaria Ożóg Tomczykowski. Tylko dziś, od godz. 6 rano do koordynatorów „Jesteśmy Razem. Pomagamy” zgłosiło się kolejnych 35 podmiotów.

– Skala jest potężna, mamy już w sztabie ponad 20 osób do pracy na tym polu. Działamy w taki sposób: Bardzo wielu ludzi (firm) nie ma dostępu do wiedzy na temat tego, gdzie jest największa potrzeba pomocy, a my – ze względu na naszą skalę i bezpośredni kontakt z potrzebującymi – tę wiedzę mamy. Tak naprawdę łączymy potrzebujących z tymi, którzy chcą pomóc. Wielu ludzi zgłasza się, czy to z materiałami, czy deklaracjami finansowymi – dodała Kamila Newlin-Łukowicz, wiceprezes zarządu Drutexu, która wraz z Kwaśnickim koordynuje akcję.



W rozmowie z portalem Forbes.pl Leszek Gierszewski stwierdził, że polski biznes potrafi działać skutecznie i pomagać społeczeństwu. „To jest przecież w naszym wspólnym interesie – nas wszystkich, Polaków” – powiedział.



„Z tej kwoty połowa trafi na dostosowanie trzech kondygnacji Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku do potrzeb chorych na koronawirusa i personelu medycznego. Natomiast 500 tys. złotych będzie przeznaczone na specjalistyczne łóżka szpitalne i kardiomonitory. Mają one trafić do gdańskiego centrum, a także do Szpitala Marynarki Wojennej w Gdyni oraz szpitali specjalistycznych w Kościerzynie i Wejherowie. Teraz chcemy rozszerzyć naszą akcję na całą Polskę” – dodaje prezes Drutexu.





Za powodzenie akcji trzyma kciuki prezydent. „Prezydent RP, pan Andrzej Duda, bardzo dziękuje i docenia zaangażowanie uczestników akcji „Jesteśmy razem. Pomagamy”, wspiera ją i trzyma kciuki” – przekazał Marcin Kędryna, dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta w rozmowie z Radosławem Kwaśnickim.Wszystkich zainteresowanych chęcią niesienia pomocy (niekoniecznie materialnej) organizatorzy akcji zachęcają do kontaktu poprzez media społecznościowe albo na adres mailowy: kontakt@jestesmyrazem.org