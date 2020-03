Prezydent: Część samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców zostanie zwolniona ze składek ZUS

– Uznałem, że zwolnienie z płacenia składek ZUS musi zostać do ustawy wpisane po to, by była gwarancja, że ten koszt nie będzie obciążał samozatrudnionego (…) Zwolnieni przez trzy miesiące z płacenia składek na ZUS będą wszyscy samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy, jeżeli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego 2020 r. Dla wszystkich firm, które utrzymają miejsca pracy, państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia – powiedział w trakcie konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda.

Prezydent po spotkaniu z premierem, minister rozwoju, prezes ZUS i prezes BGK relacjonował, że zastanawiano się nad postulatem przedsiębiorców, dotyczącym zwolnienia z płacenia składek ZUS. Jak mówił, środowisko mikroprzedsiębiorców podkreśla, że po okresie kryzysu nie będzie można normalnie wrócić do funkcjonowania, dlatego zawieszenie składek jest ich zdaniem niewystarczającym rozwiązaniem.



– Po długiej dyskusji ustaliliśmy, że zwolnieni z płacenia składek na ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego 2020 r. – poinformował w sobotę prezydent.



– Dla wszystkich firm, które utrzymają miejsca pracy państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia – zapowiedział Andrzej Duda.

Prezydent poinformował, że rozwiązania te będą kosztować około 13 mld zł miesięcznie. – Chcę zaznaczyć, że jeżeli ten program będzie realizowany, jest to więcej niż zaproponowano przedsiębiorcom i pracownikom na Węgrzech, gdzie to rozwiązanie ma charakter branżowy, a u nas będzie powszechne – powiedział Duda.



Jak podkreślił, wsparcie państwa ma dotyczyć wszystkich, którzy zostaną „rzeczywiście” dotknięci kryzysem. W ocenie prezydenta ma to fundamentalne znaczenie dla ochrony miejsc pracy. – To jest codzienny byt polskich rodzin – zaznaczył.



– Nie będzie nam wszystkim łatwo. Nie będzie łatwo rządzącym, żeby zrealizować ten program. Nie będzie łatwo przedsiębiorcom, pracodawcom i pracownikom. Koszty tej sytuacji dotkną nas wszystkich, ale mam nadzieję, że podołamy temu niebezpieczeństwu, z którym stykamy się dzisiaj – powiedział Duda.