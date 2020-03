Eryk szuka ukochanej siostry. Zostali rozdzieleni podczas adopcji

Eryk Szerszeń z Lubina (woj. dolnośląskie) szuka swojej młodszej siostry Natalii. Rodzeństwo mieszkało razem w domu dziecka w Polkowicach, jednak pomiędzy 2006 i 2008 rokiem dziewczynka została adoptowana. Od tamtego czasu nie mieli ze sobą kontaktu. Chłopak udostępnił w internecie wspólne zdjęcie z dzieciństwa i apeluje o pomoc.

Natalia urodziła się 14 lipca 2001 roku. Trafiła do adopcji pomiędzy 2006 a 2008 rokiem, do tego czasu rodzeństwo przebywało razem w domu dziecka w Polkowicach.



Pan Eryk nie wie nic o nowej rodzinie dziewczyny, ponieważ – zgodnie z polskim prawem – krewni osoby oddanej do adopcji nie otrzymują informacji o tym, jakie jest nowe imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby przysposobionej.



Chłopak nie zamierza się poddać. W sieci zamieścił wzruszający apel wraz ze zdjęciem i ma nadzieję, 18-letnia dziś Natalia rozpozna siebie na fotografii z przed lat. „Kocham i pamiętam, mimo wszystko” – pisze.



Internauci zaangażowali się w poszukiwania. Do tej pory post udostępniono ponad 224 tys. razy.





#wieszwiecej Polub nas