Z powodu pandemii nie mogą przekazać darów kombatantom AK. Zbierają na bony

Z powodu pandemii koronawirusa wolontariusze ze Stowarzyszenia Odra-Niemen, którzy od 10 lat wspierają Polaków mieszkających za wschodnią granicą naszego państwa, stracili możliwość wyjazdu na Białoruś, gdzie wspomagają darami rodaków. W związku z zaistniałą sytuacją uruchomiono specjalną zbiórkę, która ma sfinansować bony świąteczne dla kombatantów Armii Krajowej.

Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa spowodowała, że planowane transporty darów zbieranych darów w ramach ostatniej edycji programu Rodacy-Bohaterom nie wyjechały na Białoruś. Wolontariusze nie mają możliwości dotarcia do członków Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi i do polskich seniorów Związku Polaków na Białorusi Oddział Iwieniec. Po raz pierwszy od 10 lat wolontariusze nie odwiedzą seniorów i kombatantów przed Wielkanocą.



– Dlatego też chcieliśmy uruchomić akcję zbiórki funduszy, aby w sposób formalny przekazać pani płk Weronice Sebastianowicz, szefowej Stowarzyszenia Żołnierzy AK i pani płk Teresie Sobol, która opiekuje się seniorami, takie bony funduszowe dla ich członków. (…) Próbujemy tą akcją pomóc seniorom tamtejszym, którzy są również narażeni na chorobę, na wirus oraz pokazać im, że mimo iż zamknięte są granice, to pamiętamy o nich, tak jak pamiętaliśmy przez te wszystkie ostatnie lata – mówi portalowi tvp.info Ilona Gosiewska, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Odra-Niemen.



Chodzi o przekazanie dwudziestu bonów świątecznych o wartości 300 zł każdy. Zbiórkę na ten cel można wesprzeć na platformie zrzutka.pl.



Stowarzyszenie Odra-Niemen od 10 lat prowadzi akcję Rodacy-Bohaterom. Jest to zbiórka darów dla kombatantów, którzy pozostali na Kresach Wschodnich oraz dla rodaków, którzy mieszkają na Litwie, Białorusi, Ukrainie oraz innych częściach Europy za wschodnią Polski.

