Koronawirus w Nowym Mieście. „Myślimy, aby chirurgię uruchomić od poniedziałku”

To nasza teraz główna troska, aby jak najszybciej szpital mógł funkcjonować – powiedział wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski odnosząc się do sytuacji w Nowym Mieście nad Pilicą w województwie mazowieckim. W sobotę po południu, po stwierdzeniu zakażenia koronawirusem u pacjentów i personelu medycznego tego szpitala trwa jego ewakuacja.

– Trwają rozmowy o ponownym uruchomieniu działalności szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą – powiedział wicemarszałek Senatu w sobotę podczas briefingu prasowego. Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości w przeszłości pracował w tym szpitalu, a kilka dni temu zgłosił się tam, aby wesprzeć personel medyczny.



– Reszta pacjentów wymagająca jeszcze hospitalizacji jest w szpitalu pod naszą troskliwą opieką – poinformował wicemarszałek. – Zastanawiamy się w tej chwili razem z panią dyrektor, ale również w porozumieniu z organem założycielskim i z panem wojewodą, w jakim czasie uruchomić szpital, tak żeby szpital w jak najszybszym czasie mógł (…) powrócić do pracy – oznajmił.



– To teraz taka nasza główna troska o to, aby jak najszybciej szpital mógł funkcjonować – zapewnił Karczewski. Według niego jest to kwestia najbliższych dni. – Myślimy, aby odział chirurgiczny uruchomić od poniedziałku, a wewnętrzny być może w tygodniu – powiedział.



Wicemarszałek poinformował, że w Nowym Mieście dodatnio wypadło 27 testów wśród pacjentów i personelu szpitala, a ponad 180 osób jest na kwarantannie.



– Najważniejsze, żeby przeprowadzić jak najszybszą dezynfekcję i jak najszybsze uruchomienie, policzenie składu osobowego i rozpoczęcie w jak najszybszym czasie przyjmowania pacjentów, bo przecież pacjenci chorują w dalszym ciągu na inne choroby, wymagają leczenia i stąd potrzeba funkcjonowania nie tylko tego nowomiejskiego szpitala, ale również innych szpitali – zaznaczył Karczewski. Dodał, że dwie-trzy osoby pozostaną w szpitalu w salach izolacyjnych.

Powołując się na rozmowę z wojewodą powiedział, że jest decyzja o skierowaniu lekarzy do wsparcia oddziału wewnętrznego szpitala w Grójcu, gdzie „kolejni interniści mają potwierdzone wyniki badań na obecność koronawirusa i też odstępują od pracy, są izolowani w warunkach domowych”. Dodał, że wszyscy zarażeni oraz wypisani ze szpitala czują się dobrze.



Pierwsze zakażenie wirusem SARS-Cov-2 w Nowym Mieście stwierdzono u 45-letniej pielęgniarki ze szpitala. Kobieta przebywała od poniedziałku w izolatce, czekając na wyniki badań. Kiedy wynik wypadł pozytywnie, trafiła do szpitala w Radomiu.



W środę okazało się także, że zarażony jest również lekarz z pogotowia ratunkowego w Grójcu. Z tamtejszym szpitalem miała także kontakt chora pielęgniarka z Nowego Miasta. W środę informowano o kolejnych przypadkach pozytywnych testów wśród personelu w szpitalu Nowym Mieście.

źródło: TVP Info, pap

Próbki do badań pobrano także od 34 pracowników grójeckiego szpitala. W czwartek przyszło potwierdzenie badań, że zarażone koronawirusem są też cztery pielęgniarki z oddziału wewnętrznego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu. W sobotę – jak powiedział starosta grójecki Krzysztof Ambroziak – przyszły pozytywne wyniki kolejnych pracowników.Ambroziak poinformował, że według wstępnych ustaleń źródłem zakażenia mogła być pacjentka leczona na zapalenie płuc na oddziale wewnętrznym szpitala w Nowym Mieście.