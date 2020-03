Ewakuacja szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. Personel i pacjenci zakażeni koronawirusem

– Trwa ewakuacja chorych ze szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. U personelu i kolejnych pacjentów placówki potwierdzono zakażenie koronawirusem – poinformował w sobotę starosta grójecki Krzysztof Ambroziak.

Koronawirus na świecie. Śledzimy najnowsze przypadki [RELACJA] Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Groźny wirus wywołujący zapalenie płuc rozprzestrzenił się z Chin i pojawił się w większości państw... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Część pacjentów jest transportowana do szpitala MSWiA w Warszawie. – Ci, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego, są przewożeni do domu – powiedział starosta grójecki.



Dodał, że w piątek wieczorem służby epidemiologiczne otrzymały potwierdzenie o siedmiu zarażonych pacjentach. Wcześniej potwierdzono zarażenie kilkunastu osób z personelu.



– Od rana w sobotę spływają kolejne wyniki, które potwierdzają, że jest coraz więcej zarażonych osób ze szpitala w Nowym Mieście, a także w Grójcu – powiedział Ambroziak.



Dodał, że wszyscy pacjenci powinni opuścić szpital w Nowym Mieście do godz. 15.00. W ewakuacji pomagają żołnierze WOT. Następnie do lecznicy ma wejść firma, która przeprowadzi dezynfekcję pomieszczeń szpitalnych.

#wieszwiecej Polub nas

– Nie wiemy na razie, co będzie dalej. Wojewoda mazowiecki nie zgadza się na zawieszenie działalności szpitala w Nowym Mieście. Mają być tutaj oddelegowani lekarze i pielęgniarki z innych placówek – powiedział Ambroziak.

Pierwsza w Nowym Mieście zaraziła się wirusem SARS-Cov-2 45-letnia pielęgniarka ze szpitala. Kobieta przebywała od poniedziałku w izolatce, czekając na wyniki badań. Kiedy okazało się, że wynik jest pozytywny, w środę rano trafiła do szpitala w Radomiu.



W środę okazało się, że zarażony jest również lekarz z pogotowia ratunkowego w Grójcu. Z tamtejszym szpitalem miała kontakt chora pielęgniarka z Nowego Miasta. W środę informowano o kolejnych przypadkach pozytywnych testów wśród personelu w szpitalu Nowym Mieście.



W czwartek przyszło potwierdzenie, że zarażone koronawirusem są 4 pielęgniarki z oddziału wewnętrznego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu. W sobotę – jak powiedział starosta grójecki – przyszły pozytywne wyniki kolejnych pracowników.



Ambroziak poinformował, że ze wstępnych ustaleń wynika, że źródłem zarażenia mogła być pacjentka, która była leczona na zapalenie płuc na oddziale wewnętrznym szpitala w Nowym Mieście.