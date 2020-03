Jarosław Kaczyński: Jestem optymistą ws. ustawy antykryzysowej

Jestem optymistą, jeżeli chodzi o przyjęcie w Sejmie ustawy antykryzysowej – powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że ustawa będzie bardzo dużą pomocą dla polskiej gospodarki.

Kaczyński pytany w RMF FM, czy uda się zebrać w przyszłym tygodniu Sejm, który zająłby się ustawą antykryzysową, powiedział: „Sygnały z posiedzenia prezydium Sejmu są bardzo optymistyczne. Zostały przyjęte sposoby działania, które mają umożliwić przeprowadzenie ustaw w tej sytuacji”.



W związku z pandemią koronawirusa 18 marca odbyła się Rada Gabinetowa poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki. Po posiedzeniu premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą „Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2”. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł.



Pięć filarów pakietu tworzy: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarki Kredytowej.

źródło: pap

– Nie widzę w tej chwili przesłanek, żeby sądzić, żeby opozycja się zdecydowała na to, żeby próbować doprowadzić do nieuchwalenia ustawy, która ma chronić polską gospodarkę – podkreślił Kaczyński. Wskazał, że ustawa „biorąc pod uwagę siłę nabywczą pieniądza”, będzie bardzo dużą pomocą dla gospodarki.– Czy na tym się skończy, czy będą podjęte jeszcze dalsze działania, to w tej chwili jeszcze nie jest rozstrzygnięte – powiedział lider PiS.– Jestem optymistą, jeżeli chodzi o przyjęcie tych ustaw. To będzie jedna ustawa. Z różnych względów to jest wyjście najbardziej efektywne w tym momencie – podkreślił prezes PiS.