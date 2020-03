„Raport podkomisji smoleńskiej musi być stuprocentowo zweryfikowany”

Minęło już tyle czasu, że w tej chwili trzeba przedłożyć dokument, który jest w stu procentach zweryfikowany i ma wartość procesową – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany o raport podkomisji smoleńskiej kierowanej przez Antoniego Macierewicza.

Pytany w rozmowie z radiem RMF FM o raport, Kaczyński powiedział, że Macierewicz go przygotowuje. – Ja nie ukrywam, że nie znam jego treści, jego decyzja będzie tutaj rozstrzygająca, ale bardzo ważne jest w tej chwili także poczucie odpowiedzialności – powiedział prezes.



– Trzeba brać pod uwagę stan nastrojów społecznych, w żadnym razie nie należy robić niczego, co jakoś społeczeństwo by zaniepokoiło, a co nie jest dostatecznie zweryfikowane – zaznaczył. Dodał, że jako poszkodowany ma – ograniczony – dostęp do prokuratorskiego śledztwa. – Z punktu widzenia tej wiedzy mogę powiedzieć, że do zakończenia śledztwa jest jeszcze trochę czasu, być może niemało – powiedział prezes PiS.



– Nie wiem, czy jest coś takiego do ujawnienia, o czym ja nie wiem, a wie pan minister Macierewicz. Ale uważam, że minęło już tyle czasu, że w tej chwili trzeba przedłożyć dokument, który jest w stu procentach zweryfikowany i ma wartość procesową – podkreślił.

Zaznaczył, że proces karny wymaga „bardzo daleko idącej” weryfikacji, odmiennej od potocznej wiedzy. – To musi być coś udowodnionego – zaznaczył Kaczyński, przypominając działania prowadzone przez współpracujące z podkomisją laboratoria za granicą.



Przyczyna katastrofy



Kaczyński powiedział, że mimo lektury wielu materiałów nie wie, dlaczego doszło do katastrofy. – Po 10 latach ja codziennie myślę o swoim bracie, bratowej, o wielu przyjaciołach, których straciłem; natomiast nie codziennie się zastanawiam, dlaczego to się stało i co się w gruncie rzeczy stało, bo jest mnóstwo innych spraw, a tutaj wiem jedno: że nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie – powiedział.



10 kwietnia 2010 rządowy Tu-154 z delegacją udającą się na uroczystości katyńskie rozbił się w Smoleńsku. W katastrofie zginęło 96 osób - wszyscy pasażerowie i załoga, w tym prezydent Lech Kaczyński i najwyżsi dowódcy wojska.



Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która badała katastrofę w latach 2010-2011, stwierdziła, że przyczyną było zejście w gęstej mgle poniżej minimalnej wysokości zniżania, a w konsekwencji zderzenie samolotu z drzewami, prowadzące do stopniowego niszczenia konstrukcji maszyny. Komisja podkreślała, że ani rejestratory dźwięku, ani parametrów lotu nie potwierdzają tezy o wybuchu na pokładzie samolotu.



W lutym 2016 przy Ministerstwie Obrony została powołana podkomisja do ponownego zbadania katastrofy, którą obecnie kieruje Macierewicz. Podkomisja kwestionowała ustalenia KBWL z lat 2010-2011 i zarzucała jej manipulacje.