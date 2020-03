Stan klęski żywiołowej? Prezes PiS wskazał na przepisy

To nie jest tak, że my możemy powiedzieć: „odkładamy wybory”, bo z jakichś względów uważamy, że tak należy zrobi. Muszą być przesłanki konstytucyjne, tych przesłanek w tym momencie w moim najgłębszym przekonaniu nie ma – powiedział w radiu RMF FM prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do ewentualnej możliwości wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w Polsce. Zgodnie z ustawą, by został ogłoszony taki stan, muszą wystąpić określone warunki.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Prezes PiS wyraził jednocześnie nadzieję, że przesłanki te nie pojawią się w ostatnim momencie przed 10 maja. Zaznaczył, że gdyby takie przesłanki były, „sytuacja by się zmieniła”. – Ale my czynimy wszystko, z naprawdę bardzo dobrą, zdyscyplinowaną postawą większości społeczeństwa w tym kierunku, by ten stan był pod kontrolą – powiedział Jarosław Kaczyński.



Co na ten temat mówią przepisy? Zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 r. stan klęski żywiołowej może być wprowadzony „dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej”. Wprowadzenie tego stanu ma na celu usunięcie wspomnianych skutków.



Dokument definiuje klęskę żywiołową jako katastrofę, której „skutki zagrażają życiu i zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skuteczne tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków”.



Zgodnie z ustawą epidemię koronawirusa można by uznać za katastrofę naturalną wtedy, gdyby wywoływana przez niego choroba zakaźna występowała w Polsce masowo.

#wieszwiecej Polub nas