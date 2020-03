Była minister PO: Platforma przegrałaby wybory, nawet gdyby Tusk nadal był premierem

Platforma i tak przegrałaby wybory, nawet gdyby Donald Tusk nadal był premierem. Każda władza się zużywa, nawet najlepsza, a my mieliśmy poważną bolączkę – brak przekonującej opowieści i słaby PR – ocenia w sobotnim wywiadzie dla magazynu „Plus Minus” była minister nauki Barbara Kudrycka.

Była minister nauki i szkolnictwa wyższego w latach 2007-2013 wspomina m.in. czasy, kiedy zasiadała w rządzie obecnego szefa Europejskiej Partii Ludowej. Jak ocenia, w 2015 r. PO i tak by przegrała wybory, nawet gdyby Donald Tusk był nadal premierem (na czele Rady Ministrów i PO stała wówczas Ewa Kopacz).



– Każda władza się zużywa, nawet najlepsza. A my mieliśmy poważną bolączkę – brak przekonującej opowieści i słaby PR. Choć nasi przeciwnicy zarzucali nam, że nie rządzimy, tylko uprawiamy PR – mówi Kudrycka w sobotnim wydaniu magazynu „Rzeczpospolitej”.



– O Donaldzie Tusku mówiono, że patrzy tylko na słupki poparcia. Rzecz w tym, że premier sam miał ogromny talent do przekonywania społeczeństwa do decyzji rządu, nawet niepopularnych. Ministrowie nie byli mu do tego potrzebni. Ale nie mieliśmy rozwiniętej komunikacji w mediach społecznościowych, nie mieliśmy swoich mediów tradycyjnych, czyli telewizji i gazet – dodaje była szefowa MNiSW.



Zauważa przy tym: „PiS, który sobie to wszystko zbudował w czasach bycia w opozycji, wykorzystuje to do dziś, łącznie z publiczną telewizją, snując swoją własną wersję patriotycznej opowieści ustami i piórami swoich dziennikarzy”.



– Przysłużyło to się z pewnością do wygrania wyborów w 2015 i 2019 roku. A PO nie tylko nadal nie ma własnych narzędzi (poza mediami społecznościowymi), ale także nie ma jeszcze własnej przekonującej opowieści – uważa była minister.

Kudrycka odnosi się też do ubiegłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przyznaje, że była sceptyczna w sprawie współtworzonej wówczas przez PO Koalicji Europejskiej (PO, PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni).



– Wówczas uważałam, że byłoby lepiej, gdyby taka szeroka koalicja została zawiązana na wybory do parlamentu krajowego. W wyborach europejskich część posłów, która weszła ze wspólnej listy do PE, zasiliła inne frakcje. W rezultacie frakcja Europejskiej Partii Ludowej znacząco się zmniejszyła – mówi Kudrycka, która także zasiadała w PE (w latach 2004-2007 i 2014-2019).



Podkreśla, że miała też inne zarzuty do ówczesnego lidera Platformy Grzegorza Schetyny. – Wydawało mi się, że polityka opozycji powinna być jednoznaczna i konsekwentna, a przekaz wychodzący z naszej partii spójny, przekonujący, taki, z którym mogą identyfikować się wyborcy. Tymczasem nasze szefostwo zachowywało się asekurancko – ocenia była minister.



Jak dodaje, chodzi m.in. o rezolucję na temat naruszeń praworządności w Polsce. – Od początku uważałam, że delegacja PO w Parlamencie Europejskim powinna bronić praworządności jak niepodległości, jest to bowiem mechanizm wspólnego i solidarnego funkcjonowania państw w UE. Władze PO tak nie uważały i zdecydowano, abyśmy głosowali przeciwko całej rezolucji albo w ostateczności wyjęli karty do głosowania. Nie zgadzałam się z tym – wyjaśnia Kudrycka.



– Uważałam, że PO jako nowoczesna partia proeuropejska powinna bronić tych wartości, na których zbudowana została Unia, i właśnie tym musi się różnić od PiS. Jak można wnosić z otrzymywanej po głosowaniu korespondencji, duża część wyborców oczekiwała od nas takich działań – przekonuje.