Z podejrzeniem koronawirusa uciekł ze szpitala. Szuka go policja

Policja szuka mężczyzny, który uciekł z izby przyjęć szpitala zakaźnego w Kędzierzynie-Koźlu – poinformował Dariusz Świątczak z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Według ustaleń policji, mężczyzna w średnim wieku został przywieziony do szpitala jednoimiennego w Kędzierzynie-Koźlu karetką, którą sam wezwał do domu. Ratownicy uznali, że objawy chorobowe mogą świadczyć o zakażeniu pacjenta koronawirusem.



Po przywiezieniu do szpitala mężczyzna uciekł z izby przyjęć. Obecnie chory, mieszkający na stałe w gminie Ujazd, jest poszukiwany przez policję.

