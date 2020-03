Prezes PiS: Nie ma przesłanek, by wprowadzić stan klęski żywiołowej

Jestem przekonany, że w tej chwili nie ma żadnych przesłanek do tego, by wprowadzić stan klęski żywiołowej, czyli ten najsłabszy ze stanów nadzwyczajnych, a tylko wtedy wybory mogą być odwołane – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński był pytany w RMF FM, czy 10 maja powinny odbyć się wybory prezydenckie – mimo nowych warunków w Polsce związanych z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa.



– Jestem przekonany, że w tej chwili nie ma żadnych przesłanek, do tego, by wprowadzić stan klęski żywiołowej, czyli ten najsłabszy ze stanów nadzwyczajnych, a tylko wtedy wybory mogą być odwołane. Pamiętajmy o tym ograniczeniu konstytucji. To nie jest tak, że my możemy powiedzieć: „odkładamy wybory”, bo z jakichś względów uważamy, że tak należy zrobić”. Muszą być przesłanki konstytucyjne, tych przesłanek w tym momencie w moim najgłębszym przekonaniu nie ma i mam naprawdę nadzieję bardzo mocną, że nie będzie ich w ostatnim momencie przed 10 maja – oświadczył Kaczyński.



Zaznaczył, że gdyby takie przesłanki były, „sytuacja by się zmieniła”. – Ale my czynimy wszystko, z naprawdę bardzo dobrą, zdyscyplinowaną postawą większości społeczeństwa w tym kierunku, by ten stan był pod kontrolą – powiedział szef PiS.



Zastrzegł, że nie oznacza to, że jest perspektywa bardzo szybkiej poprawy, a jest ponad 400 osób ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Kaczyński był też pytany o stan zdrowia w związku z epidemią koronawirusa. – Mimo że jestem w grupie zagrożonych ze względu na datę urodzenia, to jednak wszystko jest tak, jak powinno być – powiedział prezes PiS, dodając, że nie przechodził testów na obecność koronawirusa. Zaznaczył, że pracuje tak jak zwykle, zaś duża część jego współpracowników pracuje zdalnie.



Dopytywany, czy będzie uczestniczył w niedzielnej mszy, Kaczyński mówił, że był w kościele w minioną niedzielę i – jego zdaniem – nie stwarzało to żadnych niebezpieczeństw. – Bo w kościele – to jest taki mały kościół, do którego ja chodzę od sporej ilości lat – było mniej więcej 10 osób, w dużej odległości od siebie – dodał.

– Sądzę, że do kościoła - jeżeli to nie stwarza niebezpieczeństwa, jeżeli się przestrzega tych wszystkich zasad - można chodzić – powiedział Kaczyński.Wskazywał, że biskupi nie zakazali uczestnictwa we mszy, a jedynie udzielili dyspensy. – To nie jest wezwanie do niechodzenia, tylko stwierdzenie, że można nie chodzić. Chciałbym, żeby to było pamiętane – dodał.