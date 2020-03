Ksiądz i cztery inne osoby ukarane za organizację chrztu mimo zakazu władz

Ksiądz, rodzice dziecka, ojciec chrzestny i fotograf zostali ukarani koło Neapolu za zorganizowanie chrztu w parafii, mimo zakazu uroczystości religijnych we Włoszech z powodu epidemii koronawirusa. Na ceremonię natknęli się karabinierzy podczas kontroli.

Włoskie media podały, że do zdarzenia doszło w miejscowości San Gennaro Vesuviano na południu kraju. Do tamtejszego kościoła weszli karabinierzy podczas rutynowej kontroli. Okazało się, że w środku trwa chrzest, którego udzielał proboszcz.



Funkcjonariusze spisali księdza i cztery inne osoby za złamanie przepisów z rozporządzenia władz o zakazie wszelkich uroczystości, także religijnych. Grozi za to grzywna w wysokości 206 euro lub trzy miesiące aresztu.

