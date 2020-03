Kuba zamyka granicę. Wstęp tylko dla powracających obywateli

Z powodu pandemii koronawirusa Kuba zamknie od wtorku na miesiąc swoją granicę dla obcokrajowców - poinformował w piątek w telewizyjnym wystąpieniu prezydent tego kraju Miguel Diaz-Canel. Wstęp na wyspę będą mieli tylko kubańscy obywatele, chcący powrócić do kraju.

– Gwarantujemy możliwość powrotu na Kubę naszych obywateli przebywających za granicą oraz będziemy przestrzegać prawa cudzoziemców, chcących opuścić nasze państwo i wrócić do swoich krajów – powiedział Diaz-Canel. Zapowiedział także zamknięcie dyskotek, teatrów, kin i innych miejsc świadczących rozrywkę.



– Odpowiedzialnym zachowaniem, mającym chronić nas przed zarażeniem, jest ograniczenie interakcji społecznych – apelował szef państwa – Osoby z grupy wysokiego ryzyka muszą pozostać w domu, unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami. Musimy także zrezygnować z wylewnych pozdrowień, pocałunków i uścisków.



Wcześniej premier Kuby Manuel Marrero oświadczył, że hotele i restauracje zostaną w większości zamknięte, co jest bezprecedensowym działaniem w kraju, którego gospodarka oparta jest na turystyce. Szef rządu zapewnił jednak, że statki i samoloty towarowe będą nadal przybywać na wyspę, która importuje 80 proc. towarów, przeznaczonych do konsumpcji.

źródło: pap

Premier obiecał też, iż pracownicy zmuszeni do zaprzestania pracy z powodu pandemii otrzymają 100 proc. pensji w pierwszym miesiącu przerwy w pracy, a następnie 60 proc. Zapowiedział jednak, że szkoły pozostaną otwarte. – Gdzie dzieci będą bardziej bezpieczne, jak nie w szkołach? – bronił swojej decyzji.Na Kubie stwierdzono do tej pory 21 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym jeden śmiertelny. 716 osób zostało objętych kwarantanną.