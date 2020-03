To już trzy dni bez nowych zakażeń koronawirusem w Chinach

Trzecią z rzędu dobę w Chinach nie zarejestrowano nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem - podała w sobotę w Pekinie chińska Narodowa Komisja Zdrowia. W ostatnich 24 godzinach siedem osób zmarło.

Nowe przypadki infekcji z ostatniej doby dotyczą 41 osób, które przyjechały do Chin z zagranicy, w tym 14 do Pekinu. Dzień wcześniej takich przypadków było o dwa mniej, a w sumie od początku epidemii jest ich 269.



W sumie w Chinach kontynentalnych koronawirusem zaraziło się 81 008 osób, z których ponad 71 tysięcy powróciło do zdrowia.



Według komisji liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o siedem do 3255. Wszystkie nowe przypadki zgonów miały miejsce w centralnej prowincji Hubei, gdzie pod koniec zeszłego roku wybuchła epidemia koronawirusa.

