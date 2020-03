Pacjent z podejrzeniem koronawirusa uciekł ze szpitala

45-letni mieszkaniec Niezdrowic w gminie Ujazd został przywieziony karetką pogotowia do szpitala z wysoką gorączką. W trakcie badań oddalił się ze szpitala. Policja poszukuje mężczyzny.

– Potwierdzam, że mężczyzna oddalił się ze szpitala w nieznanym kierunku i szukamy go – powiedziała portalowi opole.tvp.pl Magdalena Nakonecza, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.



Po zgłoszeniu się pacjenta na izbę przyjęć, służby medyczne pobrały do badania wymaz. Jednak mężczyzna chwilę później uciekł ze szpitala w nieznanym kierunku.



Ryzyko, że mężczyzna jest zakażony jest stosunkowo niewielkie – nieoficjalnie ustaliło opole.tvp.pl i podkreśla jego bardzo nieodpowiedzialne zachowanie



W ciągu ostatniej doby liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 wzrosła w Małopolsce o siedem, do 14 przypadków. Liczba poddanych kwarantannie wzrosła z prawie 4,5 tys. do ponad 5,3 tys. W szpitalach przebywa 30 osób – o siedem więcej niż minionej doby. Liczba mieszkańców objętych nadzorem epidemiologicznym wzrosła z prawie 1,5 tys. do prawie 1,6 tys.



Ze szpitala zakaźnego w Kędzierzynie - Koźlu uciekł mężczyzna z podejrzeniem koronawirusa. Oddalił się ze szpitala po pobraniu wymazów do badania. Wcześniej trafił tam przewieziony karetką (miał objawy wskazujące na zakażenie). Szuka go policja. #koronawirus #koronawiruswpolsce — Mateusz Magdziarz (@magdziarz_m) March 20, 2020

