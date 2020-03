„Pomoc duchowa Kościoła”. Stolica Apostolska udzieliła odpustu dotkniętym koronawirusem

Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu wiernym dotkniętym koronawirusem. Zgodnie z opublikowanym w Watykanie dekretem w tej sprawie, odpustem są też objęci pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się troszczą.

Jak wyjaśnił pracujący w Rzymie ksiądz Krzysztof Ołdakowski SJ, były wieloletni szef redakcji programów katolickich TVP i Polskiego Radia, jest to pomoc duchowa Kościoła dla dotkniętych epidemią.



– Warunkiem uzyskania odpustu może być duchowa łączność z Kościołem poprzez transmisję mszy świętej, odmówienie różańca czy drogi krzyżowej – dodał ks. Ołdakowski.



Możliwą drogą do uzyskania odpustu może być także odmówienie Wyznania wiary, Ojcze nasz i pobożnego wezwania do Najświętszej Maryi Panny. Wierni mają ofiarowywać tę próbę duchową pragnąc wypełnić warunki zwyczajne, czyli spowiedź sakramentalną, Komunię eucharystyczną i modlitwy zgodnie z intencjami Ojca Świętego tak szybko, jak będzie to możliwe.



Penitencjaria Apostolska w opublikowanym w piątek dekrecie zdecydowała, że w miejscach najbardziej dotkniętych epidemią biskupi diecezjalni mogą zezwolić na udzielenie zbiorowego rozgrzeszenia grupie wiernych. Ksiądz Krzysztof Ołdakowski zaznaczył, że jest ono udzielane w wyjątkowych sytuacjach, w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci.



– Trzeba pamiętać, że potem każdy wierny jest zobowiązany w sumieniu, by po ustaniu nadzwyczajnych okoliczności wyznać grzechy ciężkie w indywidualnej spowiedzi – dodał jezuita.



W dekrecie wskazano, że sytuacja zbiorowego rozgrzeszenia może mieć miejsce w przypadku, gdy nie ma wystarczająco dużo czasu na wysłuchanie spowiedzi poszczególnych penitentów lub też występuje poważna konieczność.

źródło: IAR

Penitencjaria Apostolska – czyli najwyższy trybunał kościelny w sprawach wewnętrznych – dodała, że należy rozważyć utworzenie w razie potrzeby grup „nadzwyczajnych kapelanów szpitalnych”. Mają oni zagwarantować niezbędną pomoc duchową chorym i umierającym. Powołanie takich grup powinno przebiegać w porozumieniu z władzami sanitarnymi.„Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu Miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się” – stwierdziła w dekrecie Penitencjaria Apostolska.Odpust stanowi darowanie kar za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Odpuszczenie win dokonuje się w sakramencie pokuty, natomiast kara doczesna może być odpokutowana w czasie życia ziemskiego lub w czyśćcu.