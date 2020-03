Stan epidemii w Polsce. Co to konkretnie oznacza?

Żeby zapobiegać kolejnym rozprzestrzenianiom się, ograniczać to, wdrażać odpowiednie zasady, także w obszarze kwarantanny, wprowadzamy dzisiaj stan epidemii – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Specjalnie dla państwa portal tvp.info informuje, co to dokładnie w praktyce oznacza.

13 marca br. premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Dziś szef rządu ogłosił stan epidemii. Czym te dwa stany się różnią?



Stan zagrożenia epidemicznego określa „sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych”, a ten drugi „sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii”.



Dzisiejsza decyzja rządu to uznanie, że nie ma ryzyka, ale epidemia już wystąpiła. To jeden z trzech stanów nadzwyczajnych, do których należą: stan epidemii, stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej.



Stan epidemii oznacza m. in. możliwość wprowadzenia tzw. „strefy zero”, czyli obszaru znajdującego się bezpośrednio wokół ogniska wirusa. Taka strefa podlega ściśle określonym ograniczeniom i środkom kontroli.

„Strefami zero” mogą stać się miasta lub regiony, w których może dojść do czasowego zamknięcia, wprowadzenia zakazu wyjazdu lub wjazdu oraz rozmieszczenia na granicach miasta punktów kontrolnych. Dla województwa stan epidemii ogłasza wojewoda, dla większego obszaru minister zdrowia. Mogą oni ustanowić:



- ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,



- ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów i produktów spożywczych,



- ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,



- zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń,



- obowiązkowe zabiegi sanitarne,



- nakaz udostępnienia lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych,



- obowiązek przeprowadzenia szczepień.

źródło: portal tvp.info

Premier zapowiedział wstrzymanie zajęć w szkołach do Wielkanocy. Podkreślił, że przestrzeganie zasad kwarantanny to rzecz fundamentalna. Jak mówił, dzisiaj Chińczycy czy Tajwańczycy mogą wracać do pracy, bo bardzo surowo traktowali reguły kwarantanny.– Wprowadzamy również zarówno podwyższone kary, bardziej surowe kary – z 5 tys. zł na 30 tys. zł, ale także wprowadzamy mechanizmy śledzenia tego, czy dany człowiek przebywa rzeczywiście w domu pod adresem, który zadeklarował – poinformował szef rządu.