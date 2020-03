Przedłużono zamknięcie szkół. Szef MEN poinformował o dalszym trybie nauki

– Wprowadzimy obowiązek realizowania podstaw programowych od 25 marca, tak, aby nauczyciele mogli już w systematyczny sposób przekazywać wiedzę, kontaktować się z uczniami i – jeżeli będzie taka potrzeba, wystawiać im oceny – oświadczył szef MEN Dariusz Piontkowski. Minister zwrócił się z prośbą, by nauczyciele brali pod uwagę możliwości uczniów.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych do Świąt Wielkanocy. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019-2020, przerwa w nauce z okazji Świąt ma potrwać od 9 do 14 kwietnia.



Jak wskazał minister edukacji, obecnie ponad 90 proc. polskich szkół realizuje nauczanie zdalne.



– Chociaż dotąd nie było często narzędzi do tego, aby przeprowadzić nauczanie na odległość, ono odbywa się w przytłaczającej większości polskich szkół. Ponad 90 proc. polskich placówek rozpoczęła, bądź już kontynuuje od co najmniej kilku dni, nauczanie na odległość, różnymi metodami – mówił Piontkowski.



Przyznał, że do tej pory działania dotyczące nauki zdalnej „były w dużej mierze działaniami niesystematycznymi”. – One miały przede wszystkim sprawdzić, czy jest to możliwe do zrobienia – powiedział szef resortu edukacji.



– Tym rozporządzeniem wprowadzimy także obowiązek realizowania podstaw programowych już od 25 marca, tak aby nauczyciele mogli już w bardzo systematyczny sposób przekazywać wiedzę, mogli kontaktować się ze swoimi uczniami i jeżeli będzie taka potrzeba wystawiać im oceny – wskazał Piontkowski.



Zaapelował do nauczycieli, aby zważali, jak dużą porcję wiedzy chcą swoim podopiecznym przekazać”.



– Trzeba brać pod uwagę, że nie każdy uczeń ma dostęp do szybkiego internetu, czy nie zawsze ma najnowszy komputer. Stąd trzeba dostosować metody pracy, ilość materiałów przesyłanych do uczniów do ich możliwości psychofizycznych i uwzględnić to, że z tego samego sprzętu mogą korzystać ich siostry, czy bracia, bądź rodzic, który akurat pracuje zdalnie – zaznaczył szef MEN.

źródło: pap

Piontkowski wyraził nadzieję, że te decyzje pozwolą nie tylko efektywnie wykorzystać czas na naukę, ale pozwolą też na zachowanie więzi szkolnej. Minister podziękował też nauczycielom, rodzicom i uczniom za zastosowanie się do izolacji.W szkołach nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, z wyjątkiem m. in. tych w podmiotach leczniczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Nauczyciele mają być w gotowości do pracy.Zawieszenie zajęć dotyczy też żłobków, klubów dziecięcych i uczelni. Wprowadzono je w ze względu na bezpieczeństwo, ma to związek ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce.