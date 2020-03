Kilkanaście nowych przypadków koronawirusa w kraju

Służby medyczne w Polsce odnotowały 14 nowych przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2. W piątek późnym wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych zakażenia koronawirusem pochodzą z województw: łódzkiego (9), śląskiego (3), a także po jednym pacjencie z warmińsko-mazurskiego i małopolskiego. Tym samym liczba osób z COVID-19 – jak podaje resort – wzrosła do 425. Dotąd z tego powodu zmarło pięć osób.

W piątek po południu premier Morawiecki podczas konferencji prasowej poinformował o kolejnych decyzjach rządu w związku z epidemią koronawirusa – m.in. wprowadzeniu stanu epidemii i przedłużeniu zawieszenia lekcji szkolnych do Wielkanocy.



Dotychczasowa decyzja rządu przewidywała, że wszystkie placówki oświatowe w kraju miały być zamknięte do 25 marca. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019-2020 przerwa w nauce z okazji świąt Wielkanocnych miała trwać od 9 do 14 kwietnia.



Morawiecki wyraził jednocześnie „głęboką nadzieję”, że po świętach Wielkiej Nocy „będzie można zmienić tryb funkcjonowania”.



– Będziemy o tym bardziej szczegółowo mówić w kolejnych dniach – zaznaczył. Apelował jednocześnie, aby w sposób bezprecedensowy przestrzegać zasad higieny sanitarnej, dezynfekować ręce, unikać kontaktu ze starszymi osobami, „bo one najbardziej są narażone na śmierć, na przechodzenie koronawirusa”.

