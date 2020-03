Szumowski: ilość testów wykonywana w Polsce wysoka w porównaniu z innymi krajami

Przeprowadziliśmy analizę, ile na takim etapie, na jakim mamy dzisiaj epidemię w Polsce, przeprowadzano testów w innych krajach. Ilość testów wykonywanych w naszym kraju jest dość wysoka – poinformował minister Łukasz Szumowski. Podczas konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zapytał szefa resortu o to, kiedy można się spodziewać powszechnych testów. Szumowski wyjaśnił, że takiej praktyki nie ma nigdzie na świecie, a Polska wykonuje nawet kilkadziesiąt razy więcej testów na milion mieszkańców niż inne kraje na podobnym etapie epidemii.

Premier: Wprowadzamy dziś stan epidemii – Wprowadzamy dziś stan epidemii, który daje nowe prerogatywy, ale też nakłada nowe obowiązki – oznajmił premier Mateusz Morawiecki w trakcie... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Jak sprecyzował szef Ministerstwa Zdrowia, we Francji, w momencie gdy było 212 zakażonych, przeprowadzano 17,5 testów na mln mieszkańców. – Stany Zjednoczone, gdy miały 350 zakażonych, przeprowadzały 10 testów na milion mieszkańców. Wielka Brytania przy 373 zakażonych wykonywała 388 testów – wyliczał minister Szumowski.



Jak dodał, w Polsce w czasie, gdy stwierdzono 387 przypadków, wykonywano 344 testy na milion mieszkańców. – Ilość testów na etapie, na którym jesteśmy, jest stosunkowo dobra – ocenił, zapewniając, że „testów będzie przybywało”.



– W tej chwili wykonanych zostało 13 100 testów, a nasze możliwości w związku z tym, że mamy już 30 laboratoriów, wzrosły do 4 tys. testów na dobę – poinformował szef resortu zdrowia.



Łukasz Szumowski wyjaśnił, że nadal testom będą poddawane osoby, które tego potrzebują. – Gdybyśmy wykonali testy u 38 mln osób naraz, powstałby taki chaos informacyjny i chaos w służbie zdrowia, że niewiele byśmy z tych informacji wynieśli. Nigdzie na świecie nie jest to tak wykonywane – podkreślił.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, PAP

– Te 344 testy na milion mieszkańców w porównaniu z 17 we Francji pokazuje skalę, w jakiej my działamy – zwrócił uwagę Szumowski. 20 marca liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 411. Podkreślono, że w wyniku COVID-19 umarło 5 pacjentów. Resort zaznaczył, że w statystyce nie uwzględnił przypadku śmierci 27-letniej kobiety w szpitalu w Łańcucie, która była zakażona koronawirusem, ale nie był on bezpośrednią przyczyną jej śmierci.