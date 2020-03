Orędzie prezydenta. Andrzej Duda zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego

Zwołanie Rady Bezpieczeństwa narodowego ogłosił w trakcie orędzia do narodu prezydent Andrzej Duda. Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek. – Stoimy przed jednym z największych wyzwań ostatnich dziesięcioleci. (…) Musimy działać sprawnie i zdecydowanie – powiedział prezydent.

– Działając wspólnie, w poczuciu narodowej jedności i solidarności, jak dotąd zapobiegliśmy lawinowemu wzrostowi liczby zakażonych. Pustki na ulicach polskich miejscowości to widok daleki od naszych marzeń. Jednak w obecnej sytuacji budzi on nadzieję. Jest świadectwem mądrości i odpowiedzialności Polaków – powiedział prezydent w orędziu transmitowanym przez główne stacje telewizyjne.



Prezydent podkreślił, że „przed nami decydujący czas”. – Zdaniem specjalistów zbliżamy się do kluczowego, przełomowego momentu w walce z epidemią. Dlatego apeluję do wszystkich o jeszcze większą mobilizację, jeszcze większą dyscyplinę. Zostańmy w domach! Stosujmy się do wydawanych zaleceń. Nie ryzykujmy zdrowiem i życiem własnym oraz innych osób. Pamiętajmy o doświadczeniach innych państw: szybko rosnąca liczba zakażeń i zachorowań jest zawsze wynikiem lekkomyślności i lekceważenia podstawowych reguł bezpieczeństwa – oświadczył Andrzej Duda.



– W tych trudnych dla nas wszystkich dniach z całego serca dziękuję służbom sanitarnym, medycznym i mundurowym. Dziękuję żołnierzom Wojska Polskiego oraz tym z państwa, którzy zabezpieczają dostęp do najpotrzebniejszych usług i towarów. Wykazują się państwo szczególnym hartem ducha. Państwa oddanie i profesjonalizm wzbudzają w sercach Polaków spokój, zaufanie i autentyczny podziw. Inspirują też do udzielania pomocy potrzebującym – powiedział prezydent w orędziu.



Jak zaznaczył, polskie firmy przekazują wysokie darowizny na rzecz walki z epidemią lub przestawiają się na produkcję najpotrzebniejszych środków ochrony sanitarnej. – Dyżurujący lekarze i ratownicy otrzymują wsparcie studentów medycyny, a pracownicy restauracji, barów i kawiarni nieodpłatnie przygotowują i dostarczają im posiłki. Samorządowcy, harcerze, grupy wolontariuszy i sąsiedzi niosą konkretną pomoc oraz słowa otuchy seniorom, kombatantom i niepełnosprawnym – mówił prezydent.

– Jeszcze raz dziękuję za tą wspaniałą postawę. Trwa akcja „Lot do domu”. Dzięki załogom samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT, dzięki pracownikom obsługi lotnisk oraz polskim służbom dyplomatycznym do rodzin i bliskich w kraju powróciło już kilkanaście tysięcy osób. To dowód, że każdy obywatel Rzeczypospolitej może liczyć na pomoc swojego państwa – powiedział prezydent.



– Stoimy przed jednym z najtrudniejszych wyzwań ostatnich dziesięcioleci. Musimy ochronić nie tylko życie i zdrowie, ale też materialne podstawy bytu milionów polskich rodzin. Niezbędne rozwiązania trzeba uzgodnić i natychmiast wdrożyć. Nie czas na spory programowe między partiami. W tej chwili musimy działać sprawnie i zdecydowanie. Zachowanie bezpieczeństwa finansowego Polaków należy do absolutnych priorytetów – oświadczył prezydent.



Jak poinformował, w piątek otrzymał rządowy projekt specjalnej ustawy określanej jako „tarcza antykryzysowa”. Jak zaznaczył Andrzej Duda, „tworzy ją pakiet działań na niespotykaną dotąd skalę”. – Na ochronę budżetów domowych Polaków, na ochronę miejsc pracy oraz ciągłości funkcjonowania polskich przedsiębiorstw – szczególnie małych i średnich – mają być przeznaczone setki miliardów złotych – powiedział.



– Z uwagi na rangę tego aktu prawnego zwołałem posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W poniedziałek do przedstawicieli rządu, władz Sejmu i Senatu dołączą liderzy ugrupowań parlamentarnych. Omówimy razem szczegóły tego ważnego projektu – wokół którego musi się zawiązać porozumienie wszystkich sił politycznych – oświadczył prezydent.



Wyraził przekonanie, że „wyjdziemy z tej próby obronną ręką, że jako państwo i naród umocnimy łączące nas więzi, że po raz kolejny udowodnimy, jak wielką siłę i możliwości ma nasza wspólnota”.