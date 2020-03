Premier: Wprowadzamy dziś stan epidemii

– Wprowadzamy dziś stan epidemii, który daje nowe prerogatywy, ale też nakłada nowe obowiązki – oznajmił premier Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji prasowej.

– Żeby zapobiegać kolejnym rozprzestrzenianiom się, ograniczać to, wdrażać odpowiednie zasady, także w obszarze kwarantanny, wprowadzamy dzisiaj stan epidemii – oświadczył premier.



Jak dodał daje on nowe prerogatywy, ale też „nakłada na nas nowe obowiązki”.



Premier zapowiedział wstrzymanie zajęć w szkołach do Wielkanocy.



Premier podkreślił, że przestrzeganie zasad kwarantanny to rzecz fundamentalna. Jak mówił, dzisiaj Chińczycy czy Tajwańczycy mogą wracać do pracy, bo bardzo surowo traktowali reguły kwarantanny.



– Wprowadzamy również zarówno podwyższone kary, bardziej surowe kary – z 5 tys. zł na 30 tys. zł, ale także wprowadzamy mechanizmy śledzenia tego, czy dany człowiek przebywa rzeczywiście w domu pod adresem, który zadeklarował – poinformował szef rządu.



Jak mówił, ceną za złamanie kwarantanny może być czyjeś zdrowie lub życie. – Dlatego musimy traktować ten temat bardzo poważnie – oświadczył, dodając, że w ciągu kilku dni rząd spodziewa się nawet 10 tysięcy zachorowań.

– Gospodarka znalazła się w stanie zamrożenia. Poprzez nasz pakiet antykryzysowy robimy wszystko, by przez ten dołek przejść możliwie suchą stopą – mówił premier.Szef rządu został zapytany o to, czy będzie wydłużenie 14-dniowego zasiłku na opiekę nad dziećmi w związku z przedłużeniem okresu zawieszenia lekcji. Morawiecki powiedział, że zostanie on wydłużony.Szef rządu podziękował m.in. personelowi medycznemu, sprzedawcom i pracownikom służb za walkę z epidemią. Wspomniał również o roli, jaką wypełnia w tym czasie Telewizja Polska. Przypomniał o konieczności zachowania higieny, a także unikania kontaktu ze starszymi osobami.Morawiecki przekazał wyrazy współczucia Włochom, Hiszpanom i innym narodom, które w sposób szczególny zostały dotknięte epidemią.

Jak dodał premier, „wprowadzenie stanu epidemii nie oznacza przełożenia terminu wyborów”.



– W dzisiejszym dniu ponad 50 osób zostało zarażonych, 900 osób jest hospitalizowanych, kilkadziesiąt tysięcy osób jest w kwarantannie. To upoważnia mnie do podpisania rozporządzenia wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, ogłaszającego stan epidemii w Polsce – oświadczył z kolei szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski.



– Minister zdrowia na terenie Polski, a wojewodowie na terenie województw, mogą wyznaczyć rolę w zwalczaniu epidemii. Można delegować do pracy na tym obszarze, który jest niezbędny dla powstrzymania epidemii. Wprowadziliśmy ograniczenia dotyczące transportu i pracy w galeriach handlowych. Zostaną w nich otwarte kioski, sklepy spożywcze i takie, gdzie można kupić środki czystości – dodał.



– To jest oczywiście decyzja trudna – ogłoszenie stanu epidemii w kraju, ale myślę, że obecna sytuacja, gdy popatrzymy na wzrosty w krajach takich jak Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, popatrzymy na liczbę osób, które umierają codziennie, to myślę, że te trudne decyzje, te ważne i niezwykle odpowiedzialne zachowania wszystkich Polaków, są tak naprawdę decyzjami ratującymi czyjeś życie – stwierdził Szumowski.



Minister zaznaczył też, że osobom objętym kwarantanną trudno jest w niej funkcjonować, ale jest ona konieczna.



– W tej chwili wykonanych zostało ponad 13 tys. testów. Nasze możliwości wzrosły do 4 tys. na dobę. Wykonujemy je u tych, którzy ich potrzebują – powiedział.



Głos na konferencji zabrał również minister edukacji Dariusz Piontkowski.



– Od 25 marca zostanie wprowadzony obowiązek realizowania podstaw programowych, tak by nauczyciele mogli bardziej systematyczny sposób przekazywać wiedzę, mogli kontaktować się ze swoimi uczniami, a jeśli będzie potrzeba, wystawiać im oceny – powiedział.



– Ogłoszenie stanu epidemii w Polsce nie zmienia terminarza egzaminów w szkołach – dodał Piontkowski.

Zgodnie z polskim prawem, wprowadzenie stanu epidemii umożliwia wprowadzenie:



- ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się,



- ograniczenia lub zakazu obrotu i używania określonych przedmiotów i produktów spożywczych,



- ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,



- zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń,



- obowiązkowych zabiegów sanitarnych,



- nakaz udostępnienia lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych,



- obowiązku przeprowadzenia szczepień.