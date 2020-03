Wzmożone kontrole policji i wojska we włoskich miastach

Rzym wzmacnia środki ostrożności w walce z koronawirusem i wprowadza kontrole policyjne wszystkich samochodów podczas weekendu. Do tej pory funkcjonariusze sprawdzali pojazdy wyrywkowo. W Mediolanie natomiast nad respektowaniem zasad będzie czuwać ponad 100 żołnierzy.

Wzmożone kontrole służb na ulicach mają obowiązywać w soboty i niedziele. Funkcjonariusze będą sprawdzać zarówno osoby przemieszczające się samochodami, jak i pieszych, czy ich wyjście z domu było rzeczywiście konieczne.



Więcej patroli pojawi się też w parkach. Jak przewidziano w rozporządzeniu, „obowiązuje zakaz wchodzenia do parków, a ćwiczenia ruchowe muszą się odbywać w uwzględnianiu odległości międzyosobowej”.



Na ulicach Mediolanu przestrzegania zasad – dotyczących walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – będzie pilnować 114 wojskowych. Przewodniczący regionu Lombardii Attilio Fontana uważa jednak, że taka liczba żołnierzy wydelegowana przez prefekturę Mediolanu jest wciąż za mała.



– Należy dodać co najmniej jedno zero do tej cyfry, żeby mówić poważnie o problemie – powiedział w piątek Fontana.

źródło: ANSA, Rai News

– Obecność wojskowych ma duży wpływ odstraszający. Może ktoś przed wyjściem na ulicę, jeśli zobaczy patrol armii, pomyśli o tym ponownie – powiedział w programie „Mattino Cinque” na antenie „Canale 5”.