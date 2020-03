Nowy Jork największym ogniskiem epidemii w USA. Konsul wyjaśnia, jak wrócić do Polski

Rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem w Nowym Jorku. Miasto jest obecnie największym ogniskiem epidemii w USA. Testy dały tam wynik pozytywny u pięciu i pół tysiąca osób. Adrian Kubicki, konsul generalny w Nowym Jorku, powiedział w rozmowie z TVP Info, że służby konsularne pracują nad tym, aby zapewnić Polakom powrót do kraju.

Choć z samego Nowego Jorku loty nie są już możliwe, nadal można zapisać się na organizowany przez narodowego przewoźnika „LOT do domu” z innych amerykańskich metropolii.



– Nowy Jork jest uznany za region o podwyższonym ryzyku transmisji wirusa dla linii lotniczych, w związku z czym nie ma stamtąd możliwości organizowania czarterów – wyjaśnił na antenie TVP Info Adrian Kubicki.



Tamtejszy konsul generalny podkreślił jednak, że lokalnym transportem lotniczym czy kołowym nadal można dostać się do Chicago, Miami czy innych miast, z którymi połączenia obsługuje LOT.

Polskie służby dyplomatyczne szacują, że ze Stanów Zjednoczonych do Polski w ramach akcji „LOT do domu” wróci kilka tysięcy Polaków, którym na bieżąco przekazywane są informacje tak, by każdy znalazł miejsce w samolocie.

– Wiele osób decyduje się spędzić ten czas epidemii w Polsce, w swoich domach. Mówimy o osobach, które przebywają w USA turystycznie, ale także wiele osób, które tutaj mieszkają, ma takie poczucie, że Polska radzi sobie z koronawirusem bardzo dobrze, że lepiej być w naszym kraju w czasie tej epidemii – powiedział dyplomata.



Kubicki dodał, że miejsca w samolotach PLL LOT są w miarę możliwości udostępniane także innym obywatelom Unii Europejskiej, którzy chcieliby wrócić na czas epidemii do swojej ojczyzny.



W USA w szybkim tempie przybywa osób zakażonych koronawirusem. Do czwartku wieczorem czasu miejscowego ogólna liczba zakażonych sięgała 13 tys. Zmarło co najmniej 196 osób. Najgorsza sytuacja panuje w stanach Nowy Jork oraz Waszyngton.