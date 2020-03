Nawet osiem lat więzienia za ucieczkę ze szpitala z podejrzeniem zakażenia

Prokuratura w Zgierzu wszczęła w piątek śledztwo dot. sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego przez 54-latka, który uciekł ze szpitala, gdzie był z powodu podejrzenia koronawirusa. Mężczyzna został zatrzymany po kilku godzinach. Obecnie, w odosobnionej celi, czeka na wynik badania.

O wszczęciu śledztwa poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Jak zaznaczył, podejrzewany mężczyzna wciąż czeka na wyniki badania pod kątem koronawirusa. Jeśli fakt zakażenia się potwierdzi, 54-latek usłyszy zarzut przestępstwa, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.



W czwartek ok. godz. 15 personel zgierskiego szpitala, który jest placówką wyznaczoną w Łódzkiem do opieki nad osobami z podejrzeniem koronawirusa, powiadomił policję o samowolnym oddaleniu się jednego ze swoich pacjentów.



Według Magdaleny Nowackiej z Komendy Policji Powiatowej w Zgierzu, funkcjonariusze wspierani przez łódzki oddział prewencji przeczesywali teren wokół szpitala i sprawdzali drogi wyjazdowe ze Zgierza. Zasięg poszukiwań rozszerzył się także na Łódź oraz pobliskie powiaty, w tym sieradzki i zduńskowolski.



Jednocześnie ustalono, że 54-latek, u którego podejrzewano zakażenie koronawirusem, był poszukiwany listem gończym do odbycia kary 1,5 roku więzienia. Ostatecznie po 3 godzinach poszukiwań mężczyznę namierzono w jednym mieszkań w Łodzi, gdzie – przy użyciu wszelkich środków ostrożności – został zatrzymany. Noc z czwartku na piątek spędził w specjalnie przygotowanej celi.

– O ile zakażenie się potwierdzi, przedstawiony mu zostanie zarzut przestępstwa polegającego na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8 – zaznaczył Kopania.