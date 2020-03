Wirtualny asystent na Facebooku odpowie na pytania odnośnie koronawirusa

Od czwartku na facebookowej stronie kancelarii premiera działa wirtualny asystent, który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące koronawirusa. Specjalna aplikacja pomaga zdobyć przydatne informacje tym, którzy podejrzewają u siebie zakażenie koronowirusem, ale też informuje, jak można uchronić się przed zarażeniem.

Zadaniem wirtualnego asystenta jest udzielenie jak najszybszych, aktualnych informacji na tematy związane z koronawirusem. Aplikacja to przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania na infolinii.



Każdy, kto posiada Facebooka, może skorzystać z takiego chatbota. Można uzyskać odpowiedzi nie tylko dotyczące ochrony zdrowia w czasie epidemii, ale też odnośnie wyjazdu z Polski czy zamkniętych granic.



Aby zadać pytanie, wystarczy wejść w link, który został podany na stronie kancelarii premiera na Facebooku. Następnie wystarczy kliknąć „rozpocznij”. Automatycznie zostaje do nas wysłany komunikat z pytaniem „Czy podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem?”. Tutaj można wybrać odpowiedź „tak” lub „nie”. Po wybraniu odpowiedzi pojawia się kolejna wiadomość. Tym razem wirtualny asystent, który prosi o zadanie konkretnego pytania lub wybór tematu, który nas interesuje.



Na koniec zainteresowany otrzymuje odpowiedź i pytanie „Czy mogę Ci pomóc w czymś jeszcze?”. Jeżeli mamy więcej pytań związanych z epidemią koronawirusa, to odpowiadamy „tak” i zadajemy kolejne pytanie bądź wybieramy temat.





