Doradca Hołowni szczuje na żołnierzy. Kontrowersje wokół zdjęcia gen. Różańskiego

Mirosław Różański, były generał i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych z nadania prezydenta Bronisława Komorowskiego znowu szokuje. Tym razem doradca kandydata na prezydenta, Szymona Hołowni opublikował na Twitterze zdjęcie żołnierza na służbie, który w rękawiczkach je kanapkę, nazywając go „żołnierzem formacji ministra Błaszczaka”. – Co to za dowódca, który wrzuca do netu robione z ukrycia zdjęcia zwykłego żołnierza, dla uciechy gawiedzi? Kim Pan jest? Nie wstyd Panu? – pyta minister Maciej Wąsik.

O Mirosławie Różańskim, generale broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku znowu jest głośno. We wrześniu 2018 r. wojskowy powielając narrację Kremla ws. baz USA, stwierdził, że „utworzenie stałej bazy USA w Polsce to zagrożenie naszego bezpieczeństwa”. Różański jest też przeciwny otwarciu blokowanej przez Rosję drogi na Bałtyk poprzez przekopanie Mierzei Wiślanej, był przeciwny przeniesieniu jednostek Wojska Polskiego na wschodnią stronę Wisły i krytykował zakupienie przez Polskę myśliwców F-35. Zasłynął również wpisami, w których wzywał, by nie drażnić Rosji.

Szymon Holownia :" Gen. Różański będzie koordynował prace mojego zespołu ds. bezpieczeństwa narodowego i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi"



Teraz Różański atakuje żołnierzy działających na rzecz walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym kraju. Wczoraj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podjął decyzję w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy policji „w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego” w kraju. Nie minęła doba i już żołnierze Wojska Polskiego znaleźli się pod obstrzałem byłego generała.

To nie "formacja ministra Błaszczaka", ale Wojsko Polskie.

Co to za dowódca, który wrzuca do netu robione z ukrycia zdjęcia zwykłego żołnierza, dla uciechy gawiedzi?

Opublikowanie zdjęcia i komentarz Różańskiego spotkało się z krytyką polityków, dziennikarzy i komentatorów na Twitterze. Swoją dezaprobatę wyraził również Maciej Wąsik - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.Osobom komentującym wpis Różańskiego nie spodobało się też donoszenie na żołnierzy i wyśmiewanie ich przez byłego dowódcę.

Żołnierze w akcji nie mają dostępu do bieżącej wody, aby chronić siebie, na czas posiłku zmienili rękawiczki.



Czy Pan generał zaoferował się jako ochotnik do pomocy?

Jeżeli nie, to niech zamilknie.

Z oficera WP ostatecznie jednak wylazł trep LWP.



Oczywiście to że tuż obok stoją płyny dezynfekujące, które są w stałym użyciu pan generał pod uwagę nie bierze. Doskonały dowódca. — VuKa (@szelma666) March 20, 2020

Czasem ciężko uwierzyć, że był Pan generałem Wojska Polskiego... — John (@JohnMcRac) March 20, 2020

Pan się pochwali co Pan robi! Chyba tylko zdjęcia z przyczajki. Pracowałam w kilku firmach, po odejściu z nich nie plułam nigdy — Ufka (@ufka2) March 20, 2020

