„Ośmiu Wspaniałych” w TVP. Zmierzą się ze słabościami, żeby zmienić swoje życie

„Ośmiu Wspaniałych”, nowy program Telewizji Polskiej rusza już w piątek o godz. 20:35 na antenie TVP1. Ośmiu, samotnych mężczyzn podejmie niełatwą próbę zmiany swojego życia.

W nowym programie będą poruszane tematy, takie jak rodzina, wychowanie, tradycja, wzorce postępowań czy sprawy uczuciowe. Bohaterowie „Ośmiu Wspaniałych” to mężczyźni w wieku od 38 do 49 lat, pochodzący z różnych stron Polski, wyłonieni w castingu.



Każdy z uczestników ma inny problem stanowiący przeszkodę w zbudowaniu trwałego i szczęśliwego związku. W programie zmierzą się z własnymi ograniczeniami i słabościami i ich skutkiem - tęsknotą za rodziną, cierpieniem po utraconej miłości czy odrzuceniem ze strony najbliższych.



Cykl składa się z 10 odcinków, w których ośmiu mężczyzn będzie musiało stawić czoła różnym wyzwaniom, aby móc nazywać się „wspaniałymi”. Czeka na nich nauka typowo damskich zawodów, udział w grach psychologicznych, wieczorkach artystycznych, a także survivalowe zadania.



– Mam nadzieję, że ktoś w tym programie zmotywuje mnie do tego stopnia, że nie będę tego chciał przerwać po miesiącu, dwóch, czy pół roku, tylko to już będzie całkowita zmiana trybu życia na stałe – powiedział jeden z uczestników.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP

Program został zrealizowany we wsi Roskosz na Lubelszczyźnie. Poprowadzi go Marta Manowska, znana z innych produkcji Telewizji Polskiej – „Rolnik szuka żony”, „Sanatorium miłości” czy „The Voice Senior”.„Ośmiu Wspaniałych” od 20 marca, w każdy piątek, o godz. 20:35 w TVP1.