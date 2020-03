„Pacjent zero” opuścił szpital. Jest wyleczony

– Jestem już całkowicie zdrowym człowiekiem, mam wzorowe wyniki i jestem szczęśliwy – tak mówił dziś Mieczysław Opałka, który został wyleczony z koronawirusa. „Pacjent zero”, czyli pierwszy w Polsce zakażony koronawirusem, opuścił szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze.

Na ten moment pan Opałka czekał prawie trzy tygodnie – trafił do szpitala 2 marca. Lekarze zalecają mu dbanie o siebie – sam również apeluje do innych, by to robili.



– Myślę, że mój przypadek dał trochę czasu społeczeństwu, żeby dojrzeć do właściwych reakcji. (…) Jestem całkowicie zdrowym człowiekiem – mówi.



„Pacjent zero” podziękował całemu personelowi za opiekę. Jak sam mówił, początkowo nie był pewny, czy z tego wyjdzie. W tym tygodniu jednak trzykrotnie sprawdzano jego próbki; wyniki w każdym przypadku były negatywne.

