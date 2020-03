W ramach operacji „LOT do domu” do Polski wróciło 18 tys. rodaków

Od niedzieli, 15 marca, LOT w ramach operacji „LOT do Domu” przewiózł do Polski ponad 18 tys. rodaków – poinformowała w piątek spółka. Przewoźnik wykonał w sumie 121 rejsów, wykorzystując 38 maszyn typu Boeing 787 Dreamliner, Boeing 737-800 i Embraer.

„To szósty dzień operacji #LOTdoDomu. W sumie, od 15 marca, do kraju sprowadzono ponad 18 tys. polskich obywateli” – poinformował LOT w komunikacie. Dodano, że przewoźnik wykonał w sumie 121 rejsów, wykorzystując 38 maszyn typu Boeing 787 Dreamliner, Boeing 737-800 i Embraer.



W piątek w ramach akcji „LOT do domu” planowane są loty czarterowe do Warszawy m.in. z Bangkoku (Tajlandia), Londynu i Edynburga (Wielka Brytania), Bergen i Oslo (Norwegia), Sztokholmu (Szwecja), Cork i Dublina (Irlandia), Amsterdamu (Holandia), Paryża (Francja), Alicante (Hiszpania) czy z Moskwy (Rosja), Delhi (Indie), Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie).



W ranach operacji organizowane są specjalne rejsy czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom.



Na stronie internetowej można sprawdzić daty i miejsca lotu oraz dokonać rezerwacji biletu. Czartery odbierają podróżnych z terenu Europy, a także Azji czy Ameryki. Obejmują miejsca dotychczas nieobecne w LOT-owskiej siatce połączeń, np. Maltę czy Reykjavik.

źródło: pap

Wszyscy podróżni powracający do Polski w ramach operacji #LOTdoDomu są poddawani pomiarom temperatury ciała, a następnie kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę.