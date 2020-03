Paniczne zakupy w USA. Sieć zatrudni 150 tys. pracowników

Ponad 150 tys. pracowników na godziny planuje zatrudnić Walmart Inc., właściciel największej sieci supermarketów w Stanach Zjednoczonych. Media wskazują, że to efekt paniki, która po wybuchu epidemii sprawiła, że Amerykanie ruszyli do sklepów robić zapasy na czarną godzinę.

Nowo zatrudnieni pracownicy mają trafiać do sklepów, ale również centrów dystrybucji i innych jednostek koncernu. Z założenia mają oni pracować podczas zwiększonego zainteresowania Amerykanów zakupami, ale Walmart nie wyklucza, że część personelu będzie chciał zatrzymać na stałe.



Walmart planuje również dać dodatkowo po 300 dolarów pracownikom pełnoetatowym oraz po 150 dolarów zatrudnionym na pół etatu.



– Nasi pracownicy spisują się na medal w tych czasach, niemających precedensu w historii – oświadczył prezes firmy Doug McMillon.



Epidemia koronawirusa sprawiła, że Amerykanie masowo zaczęli wykupywać podstawowe produkty. Z półek sklepowych znikają między innymi środki czystości i papier toaletowy.

źródło: „New York Post”

Zwiększenie zatrudnienia zapowiedział też Amazon.com, największy sklep internetowy na świecie, po wybuchu pandemii wielu Amerykanów przerzuciło się bowiem na zakupy online. Spółka liczy, że uda się pozyskać nawet 100 tys. nowych pracowników.W całych Stanach Zjednoczonych w szybkim tempie przybywa osób zakażonych. Do czwartku wieczorem czasu miejscowego ogólna liczba zakażonych w kraju sięgała 13 tys. Zmarło około 200 osób. Najgorsza sytuacja panuje w stanach Nowy Jork oraz Waszyngton.