Ogniska koronawirusa w dwóch żeńskich klasztorach

Dwa żeńskie klasztory w Rzymie i w jego pobliżu zostały odizolowane z powodu przypadków koronawirusa. Łącznie stwierdzono tam 59 zakażeń. Poinformowane zostały o tym cywilne władze administracyjne.

Włoskie media podały w piątek, że w klasztorze sióstr w podrzymskim miasteczku Grottaferrata potwierdzono 40 przypadków koronawirusa. Jedna z zakonnic jest w szpitalu.



Z kolei w klasztorze przy via Casilina w Wiecznym Mieście zakażonych jest 19 spośród 21 mieszkających tam sióstr zakonnych.



Stołeczna służba zdrowia wszczęła postępowanie wyjaśniające, by ustalić, jak doszło do zakażeń w obu domach kościelnych.



We Włoszech zmarło już 3,4 tys. osób zakażonych koronawirusem.

