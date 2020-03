Marcin Kędryna był za granicą. „Nie złamałem przepisów kwarantanny”

Na terenie Niemiec nie miałem z nikim kontaktu. Wróciłem do Polski prawie dobę przed zamknięciem granic, więc nie złamałem żadnego z przepisów dotyczących kwarantanny – poinformował na Twitterze dyrektor biura prasowego kancelarii prezydenta Marcin Kędryna.

Wirtualna Polska napisała, że Marcin Kędryna kilka dni temu przebywał z prywatną wizytą w Niemczech. „Nasi informatorzy twierdzą, że poza granicami kraju mógł przebywać 2-3 dni. Wyjazd miał przypaść na okres, kiedy liczba zakażeń u naszego zachodniego sąsiada przekroczyła 2300, a osiem osób zmarło. Według danych z 19 marca zakażonych koronawirusem w Niemczech było ponad 11 tys. osób, a liczna zgonów wynosiła 31” – podął portal.



Według portalu wyjazd miał miejsce w piątek. „Z kolei powrót w niedzielę, czyli w dniu, kiedy zostały zamknięte granice, w tym granica z Niemcami. Od tego dnia wszystkie osoby, które chciały wrócić do Polski, kierowane były na 14-dniową kwarantannę” – czytamy.



Do publikacji odniósł się na Twitterze sam Kędryna. „Tydzień temu, w nocy z piątku na sobotę byłem przez około 15 minut w centrum Berlina. Na terenie Niemiec nie miałem z nikim kontaktu. Wróciłem do Polski prawie dobę przed zamknięciem granic, więc nie złamałem żadnego z przepisów dotyczących kwarantanny” – napisał.

