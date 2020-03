FBI: Lekarz dżihadysta chciał zostać „samotnym wilkiem”

Pakistański lekarz został aresztowany pod zarzutem terroryzmu na lotnisku w amerykańskim mieście Minneapolis. Media informują, że jako zwolennik Państwa Islamskiego planował przeprowadzić zamach terrorystyczny w USA.

28-letni Muhammad Masood przebywał w Stanach Zjednoczonych na wizie pracowniczej. Pracował w klinice w Rochester w stanie Minnesota.



Według śledczych w styczniu tego roku zadeklarował w mediach społecznościowych lojalność dla Państwa Islamskiego, miał też oświadczyć, że jego marzeniem jest wyjazd do Syrii i walka po stronie tej organizacji terrorystycznej.



Mężczyzna został aresztowany w czwartek na międzynarodowym lotnisku Minneapolis-St. Paul, skąd planował polecieć do Los Angeles.



Amerykańska prokuratura przekazała, że 21 lutego kupił bilet z Chicago do Ammanu w Jordanii, a stamtąd zamierzał przedostać się do Syrii. 16 marca zmienił jednak plany, gdyż Jordania zamknęła swoje granice z powodu koronawirusa.

