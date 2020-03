Minister rolnictwa na kwarantannie: Czuję się dobrze, nie mam gorączki

Czuję się dobrze, nie mam gorączki. Przebywam w mieszkaniu na kwarantannie – powiedział portalowi tvp.info minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Zapewnił, że podległy mu resort działa. Wyjaśnił, że kiedy wskaże to sanepid, wykona test na obecność koronawirusa.

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że u jednego z wiceministrów rolnictwa potwierdzono koronawirusa. Kierownictwo resortu poddano kwarantannie. Dworczyk nie podał nazwiska zakażonego.



Na kwarantannie przebywa szef resortu Jan Krzysztof Ardanowski. W rozmowie z nami zapewnia, że czuje się dobrze i nie ma gorączki. Wyjaśnia, że kilka dni temu miał test na obecność koronawirusa z wynikiem negatywnym. Wszystko po tym, jak u ministra środowiska Michała Wosia potwierdzono zakażenie.



Minister Ardanowski powiedział, że sam podda się ponownemu badaniu wtedy, kiedy określi to sanepid. – Miałem kontakt z wiceministrem, ale w zalecanej odległości, nie podawałem mu ręki – wyjaśnia. Dodaje, że jak zaleca to sanepid, testy wykonywane są dopiero po siedmiu, ośmiu dniach kwarantanny.



Kierujący resortem rolnictwa mówi też, że ministerstwo działa. – Wszystkie rozporządzenia będą mi dostarczane pod drzwi i będę je podpisywał, by nie mieć kontaktu ze współpracownikami – dodaje.

