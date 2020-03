Prokuratura odda zarekwirowany spirtytus i wódkę

Prokuratura wspólnie z Krajową Administracją Skarbową przekaże na potrzeby dezynfekcyjne zarekwirowany przestępcom alkohol etylowy. To około 430 tys. litrów.

Jak podaje Prokuratura Krajowa, „z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na środki dezynfekcyjne niezbędne w zwalczaniu epidemii koronawirusa prokuratura podjęła współpracę z Krajową Administracją Skarbową w celu pilnego przekazania instytucjom państwowym alkoholu etylowego zabezpieczonego w toku prowadzonych postępowań karnych”.



Alkohol znajduje się w postaciach spirytusu i wódki, zarówno w stanie skażonym, jak i nieskażonym. – Zostanie on wykorzystany do dezynfekcji budynków, pomieszczeń i środków transportu – podano.



Na polecenie Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry prokuratura przekaże alkohol etylowy instytucjom, które ze względu na specyfikę działania potrzebują w dużych ilościach środków dezynfekujących.



– Będą to przede wszystkim zakłady opieki zdrowotnej, ale także straż pożarna, policja, straż graniczna i jednostki administracji publicznej – poinformowano.

