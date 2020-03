„Bóg przekazuje nam męstwo i bliskość”. Papież apeluje o modlitwę

Nie lękajcie się – zaapelował w rozmowie z dziennikiem „La Stampa” papież Franciszek. Jak wskazał, w dobie epidemii jest „czas płaczu, bo się cierpi”. – Z tej sytuacji możemy wyjść tylko razem – podkreślił.

Ojciec Święty wskazał, że zbliżające się święta wielkanocne należy przeżyć „ze skruchą, współczuciem i nadzieją”.



„I z pokorą, bo często zapominamy, że w życiu są ciemne strefy, mroczne momenty. Myślimy, że mogą przydarzyć się tylko komuś innemu. Tymczasem to jest mroczny moment dla wszystkich; nikt nie jest z tego wykluczony” – zaznaczył.



Ocenił, że jest to czas naznaczony przez ból i mrok, które weszły do domu”. „To sytuacja inna od tych, jakie przeżywaliśmy, także dlatego, że nikt nie może pozwolić sobie na spokój, każdy dzieli te trudne dni” – dodał papież.



Franciszek wskazał, że przygotowania do świąt w duchu modlitwy i postu „ćwiczą nas w patrzeniu na innych z solidarnością, zwłaszcza na cierpiących, w oczekiwaniu na błysk światła, które oświetli na nowo wszystko i wszystkich”. Zwrócił przy tym uwagę na znaczenie modlitwy w tej „trudnej, rozpaczliwej sytuacji”. „Bóg przekazuje nam męstwo i bliskość – wyjaśnił.



Zapytany, czy wierzący mogą znaleźć pocieszenie w tym czasie, odparł: „Nie chcę dokonywać rozróżnień między wierzącymi i niewierzącymi. Wszyscy jesteśmy ludźmi i jako ludzie płyniemy tą samą łodzią”.

„Tu się płacze, bo się cierpi. Wszyscy. Wspólna jest ludzkość i cierpienie” – zaznaczył. Zauważył też, że pomaga „współpraca, poczucie odpowiedzialności i duch poświęcenia, jaki rodzi się w wielu miejscach”.



Przywołał usłyszaną w ostatnich dniach historię o zakażonej koronawirusem starszej kobiecie, która umierała w szpitalu w izolacji i chciała pożegnać się z bliskimi; stało się to możliwe dzięki pielęgniarce, która dała jej swój telefon i włączyła rozmowę wideo. Jak podkreślił papież, umierający potrzebują tego, by ktoś wziął ich za rękę, ostatniego gestu towarzyszenia.



„Wiele pielęgniarek i wielu pielęgniarzy spełnia to pragnienie, słuchając bólu samotności, biorąc za rękę. Ból tego, kto odszedł bez pożegnania, staje się raną w sercu tego, kto zostaje. Dziękuję tym wszystkich pielęgniarzom i pielęgniarkom, lekarzom i wolontariuszom, którzy mimo wyjątkowego zmęczenia pochylają się z cierpliwością i dobrocią serca, by zrekompensować wymaganą nieobecność rodziny” – powiedział papież.

źródło: pap

„Musimy myśleć o tym, że nadejdzie czas jak po wojnie. Nie będzie więcej »innego«, ale będziemy »my«. Bo z tej sytuacji możemy wyjść tylko razem” – dowodził Franciszek. Zaapelował przy tym o budowę „prawdziwej solidarności”. „Słowami-kluczami, by zacząć od nowa, będą: korzenie, pamięć, braterstwo i nadzieja” – wskazał papież.