Wąsik: Sytuacja na granicach opanowana

Wydaje się, że sytuacja na granicach jest opanowana. Monitorujemy to. Działamy mocno po to, żeby przywóz towarów do Polski był niezakłócony – powiedział w Polskim Radiu 24 wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik.

Kolejne przypadki zakażeń w Polsce. Najnowsze dane Z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że przybyło kolejnych 12 zakażonych koronawirusem w Polsce. Nowe przypadki dotyczą pięciu osób z... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Pytany, jak teraz wygląda ruch drogowy na granicach Polski, wiceszef MSWiA powiedział: „Był moment, że zrobiły się potężne korki”. – My zweryfikowaliśmy nasze procedury, uprościliśmy je – podkreślił Wąsik.



Wiceminister „rozmawiał z szefem Straży Granicznej, który twierdzi, że tam, gdzie były największe problemy, czyli na granicy polsko-niemieckiej, w tej chwili ruch jest odprawiany na bieżąco lub prawie na bieżąco”. – Czyli jest korek, który nie stanowi większego problemu dla osoby, która przekracza granicę – wyjaśnił.



– Wydaje się, że sytuacja na granicach jest opanowana. Oczywiście, jesteśmy po nocy, gdzie ten ruch jest zawsze mniejszy – ocenił. – Monitorujemy to. – podkreślił Maciej Wąsik.

#wieszwiecej Polub nas