Policja odzyskała skradzioną ciężarówkę z papierem toaletowym

W dobie epidemii koronawirusa papier toaletowy stał się niezwykle cennym produktem, nawet w krajach rozwiniętych. W amerykańskim stanie Północna Karolina skradziono ciężarówkę wypełnioną tym ważnym towarem.

Policja odzyskała w środę wieczorem czasu lokalnego ciężarówkę, w której przyczepie znajdowało się ponad 8 ton papieru toaletowego i ręczników papierowych.



Kpt. Daryl Loftis powiedział agencji Associated Press, że ciężarówka została namierzona na międzystanowej autostradzie numer 40 w Whitsett, po tym jak kierowca złamał przepisy. Patrol zaczął śledzić pojazd, gdy ten jechał do magazynu, który – jak się okazało – nie był celem jego podróży.



Funkcjonariusze ustalili, że doszło do kradzieży ciężarówki, która miała jechać do Greensboro. Odzyskany pojazd wysłano do tego miasta, ale za kierownicą usiadł już ktoś inny.



Biuro szeryfa hrabstwa Guildford nie ujawniło nazwiska kierowcy, podejrzewanego o kradzież, gdyż materia jest „szczególnie wrażliwa obecnie”. Wszczęto dochodzenie, ale telewizja Fox News informuje, że w związku ze sprawą dotąd nikogo nie aresztowano.

#wieszwiecej Polub nas