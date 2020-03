Komunistyczni działacze mogą zapomnieć o Powązkach

Szef Urzędu ds. Kombatantów chce ustawy o prestiżowej nekropolii, która wykluczy możliwość chowania w niej komunistycznych działaczy – informuje „Rzeczpospolita”.

– Kiedy zostaną rozwiązane problemy najistotniejsze obecnie dla Polski, powinna powstać ustawa, która Powązki Wojskowe uczyni nekropolią narodową, zarządzaną przez państwo – przekonuje Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. – Dołożę wszelkich starań, by taki projekt powstał – zapewnia.



Deklaracja jest reakcją na to, że były I sekretarz KC PZPR Stanisław Kania spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, najbardziej prestiżowej nekropolii Warszawy, gdzie chowane są najważniejsze postaci polityki, sztuki, nauki i sportu. To niejedyny ostatnio pogrzeb wysoko postawionego funkcjonariusza PRL.



Zdaniem szefa Urzędu do Spraw Kombatantów decydującego głosu w sprawie Powązek Wojskowych nie powinien mieć stołeczny ratusz. – Cmentarz powinien być wyjęty z zasobu cmentarzy komunalnych, czyli – krótko mówiąc – powinniśmy wrócić do sytuacji z okresu międzywojennego. Zarządcą powinien stać się na przykład wojewoda czy MON i podejmować decyzje o pochówkach po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej – podkreśla Kasprzyk.

#wieszwiecej Polub nas