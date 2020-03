Chiny: Kolejna doba bez nowych zakażeń koronawirusem

W ciągu ostatniej doby, tak jak poprzedniej, nie zarejestrowano w Chinach nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem – podała państwowa komisja zdrowia.

Jak poinformowała komisja, nowe przypadki infekcji z ostatniej doby dotyczą 39 osób, które przyjechały do Chin z zagranicy.



Dzień wcześniej takich przypadków było o pięć mniej, a w sumie od początku epidemii jest już ich 228.



Według komisji liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o trzy do 3248. W sumie w Chinach kontynentalnych koronawirusem zaraziło się 80 967 osób, z których ponad 71 tys. powróciło do zdrowia.

